Eurodesk, presentato il progetto per sensibilizzare i giovani all’importanza del voto europeo

Eurodesk, scuole e giovani protagonisti del progetto per sensibilizzare all’importanza del voto europeo.



Presentato stamani il progetto di Comune e Informagiovani, vincitore del bando Ue Incontri, confronti e attività di sensibilizzazione per le elezioni europee del 2024 negli istituti aquilani durante tutto il prossimo anno scolastico.

Questo uno dei punti salienti del progetto confezionato dal punto Eurodesk del Comune dell’Aquila, risultato vincitore del bando sostenuto dal Parlamento Europeo e promosso in tutti gli Stati membri dell’UE.



Quello del capoluogo abruzzese sarà uno dei 13 punti Eurodesk in tutta Italia dove saranno realizzate le attività progettuali, che punteranno principalmente sull’importanza di mettere a conoscenza i giovani della portata del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, previsto per il prossimo anno.



Le iniziative che porteranno alla realizzazione del programma in questione sono state illustrate stamani nella sede centrale del Comune capoluogo.