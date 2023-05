Una lectio magistralis a Palazzo Fibbioni per concludere il progetto MasterClass 2023

Sabato scorso, 6 Maggio, nella magnifica cornice storica della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni a L’Aquila, si è svolta la cerimonia di chiusura del progetto MasterClass 2023, ideato ed organizzato dal Centro Studi La Meta e dall’Associazione Culturale Residenti nei Centri Storici “3:33”, con l’obiettivo di ispirare un gruppo selezionato di giovani studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori fornendo loro una visione innovativa e ad ampio spettro su percorsi di eccellenza e sulle opportunità offerte dalle aree interne della regione Abruzzo.

Si è trattato di un ciclo di sette seminari di alto livello elaborati da docenti di elevato profilo formativo e professionale, su argomenti allo stato dell’arte che spaziano dall’intelligenza emotiva al machine learning, passando per la fisica, le missioni spaziali e la narrativa contemporanea.

Il progetto, risultato primo in Europa, è stato interamente finanziato dal programma Giving Now dell’azienda multinazionale di semiconduttori onsemi e ha potuto contare con il patrocinio gratuito del Comune dell’Aquila e quello dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Una sala gremita ha assistito alla cerimonia di chiusura di MasterClass2023, che si è articolata in tre momenti: una conferenza stampa di chiusura seguita dalla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, delle calcolatrici agli studenti e delle targhe celebrative ai docenti del progetto, e conclusasi con una lectio magistralis dal titolo “la missione BepiColombo per l’esplorazione di Mercurio” a cura del dirigente di Thales Alenia Space Italia, Ing. Lorenzo Simone.

All’evento, oltre alle TV, alla stampa locale e liberi cittadini, sono intervenuti il presidente del consiglio comunale, Roberto Santangelo, il commissario capo della divisione anticrimine della Questura di L’Aquila, Dott. Pieremidio Bianchi, la rappresentante dell’azienda onsemi, finanziatrice del progetto, Tina Babetto ed il prof. Andrea Marini, che ha portato i saluti del Rettore dell’Università.

Durante la conferenza stampa, il presidente di La Meta, Dott.ssa Claudia Paliariccio ha ringraziato i partecipanti e le autorità presenti ed ha condiviso le origini e gli obiettivi di MasterClass 2023.

E’ seguito poi l’intervento del presidente dell’Associazione 3:33 e cordinatore del progetto, Dr. Mirko Rocci, il quale ha ripercorso le fasi salienti del progetto dando particolare risalto alla innovatività ed autoconsistenza della struttura didattico-esperienziale proposta ed ha illustrato gli obiettivi raggiunti, definiti dallo stesso come “straordinari, ben al di sopra della più rosea delle aspettative”.

Ha poi preso la parola Tina Babetto, che ha descritto l’impresa onsemi, la sua posizione nel mercato globale dei semicondutti, mostrato in dettaglio il programma Giving Now e ringraziato gli organizzatori del progetto MasterClass 2023 del quale ne ha personalmente constatato l’efficacia.

In coda alla cerimonia di consegna degli attestati, delle calcolatrici delle targhe partecipative i partecipanti hanno avuto modo di assistere alla Lectio Magnstralis dell’Ing. Simone, il quale ha illustrato in dettaglio le grandi missioni spaziali per il pianeta Mercurio, soffermandosi sul notevole contributo portato dalla Scienza e l’Industria Italiana, annoverando gli apparati di Radiocomunicazione e Radio-scienza realizzati proprio negli stabilimenti di Thales Alenia Space – Italia dell’Aquila.

«Ringrazio Claudia Pagliariccio, Presidente del Centro Studi La Meta, e l’amico e collega Mirko Rocci, Presidente dell’Associazione “3:33”, per la bella iniziativa e per la calorosa l’ospitalità»; queste le parole del dirigente Simone al termine della Lectio Magistralis alle quali sono seguite quelle degli organizzatori Rocci e Pagliariccio che hanno così commentato:

«MasterClass 2023, un esperimento culturale e formativo, nato per “gioco” da una cena fra amici, ha stupito persino noi che, nel giro di una manciata di settimane, abbiamo assistitito ad un crescente successo ed interesse mediatico che hanno superato di gran lunga gli obiettivi e le attese iniziali. I gratuiti patrocini, giunti in tempi brevi, sia da parte del Comune e che dell’Università e l’adesione da parte di personalità di assoluto rilievo sul panorama mondiale delle tecnologie spaziali come Lorenzo Simone ne rappresentano la testimonianza concreta. Ringraziamo davvero tutti per il sostegno e speriamo di poter riproporre l’esperimento anche nei prossimi anni».

«MasterClass, un progetto che rende onsemi orgogliosa per averlo sostenuto, rappresenta sicuramente un format di successo che vogliamo proporre come modello nel resto d’Europa. Le oltre 60 presenze all’evento di oggi ci danno ragione», il commento finale di Tina Babetto.