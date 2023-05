Nasce il primo portale turistico interamente dedicato all’Abruzzo

Una iniziativa nata da una partnership tutta aquilana, formata da professionisti della comunicazione e promozione territoriale e in ambito turistico, riconosciuti a livello nazionale e istituzionale, che ha l’ambizione e lo scopo di dare un contributo importante al lancio definitivo del settore nella regione, grazie alla creazione di una rete reale tra operatori turistici abruzzesi.



L’obiettivo principale è quello di dare corpo alle diverse idee di sviluppo di marketing territoriale e presentare la destinazione Abruzzo, mettendo in rete operatori e attrattori naturalistico-culturali, al fine di renderlo immediatamente accessibile ai suoi fruitori.



La scelta di partire da un progetto già in essere come Taste Abruzzo, è data dalla sua ormai consolidata presenza online.



Il sito ad oggi conta un traffico importante che sfiora il mezzo milione di utenti, e coinvolge un pubblico internazionale, tanto che il sito è tradotto nelle quattro lingue più importanti (inglese, francese, spagnolo e tedesco) ed è composto da una buona fetta di abruzzesi fuori sede, figli e nipoti di abruzzesi immigrati oltre oceano nei primi anni del ‘900. Già online sul sito ufficiale di Taste Abruzzo - www.tastefromabruzzo.com - la sezione dedicata alle prenotazioni - presto disponibili anche in lingua inglese - che man mano si arricchirà di ulteriori visite guidate, attrazioni, escursioni, pacchetti di soggiorno e originali cose da fare in tutto Abruzzo.



Taste Abruzzo, dunque, non solo per raccontarvi l’amore e la scoperta di questo luogo chiamato “il polmone verde d’Europa”, ma un mondo attraverso il quale è possibile scoprire e vivere l’Abruzzo più vero.