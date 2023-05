Torna l'evento 'Chiese aperte' per conoscere il patrimonio artistico del territorio

Torna l'appuntamento annuale con Chiese Aperte, manifestazione nazionale giunta alla sua XXIX edizione.



Promossa da Archeoclub d’Italia, Chiese Aperte ha lo scopo di incentivare la conoscenza del nostro patrimonio ecclesiale da un punto di vista storico-artistico-architettonico; valorizzare tale patrimonio per poterlo meglio comprendere e apprezzare, soprattutto se meno conosciuto e frequentato.

L'appuntamento di quest'anno è in programma per domenica 14 maggio 2023 e si articola come sempre in incontri promossi dalle sedi locali di Archeoclub in tutta Italia. Per quanto riguarda la nostra Sede dell’Aquila, come di consueto abbiamo scelto una chiesa dentro le mura della nostra Città (intra moenia) e una chiesa fuori le mura (extra moenia): – al mattino visiteremo la chiesa extra moenia di San Pietro in Valle a Caporciano (Quarto di Santa Maria fuori le Mura).



Orario di visita: 10.00-13.00, con ingresso gruppi ogni 30 minuti; ultimo ingresso alle ore 12.30; – nel pomeriggio sarà invece possibile visitare la chiesa intra moenia di Santa Maria degli Angeli annessa allo storico e splendido complesso di Palazzo Alfieri oggi sede dell'Istituto "Barbara Micarelli", a L'Aquila, in via Fortebraccio n. 54 (Quarto di Santa Maria). Orario di visita: 16.30-19.30, con ingresso gruppi ogni 30 minuti; ultimo ingresso alle ore 19.00.