A L'Aquila la presentazione del libro "Sul Colle più alto" di Valdo Spini

L’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC), in collaborazione con l’Università Guglielmo Marconi di Roma e con il patrocinio del Consiglio Regione Abruzzo e dell’Università per la Terza Età dell’Aquila, presenterà, a L’Aquila, nella Sala Croce del Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio Regionale, alle ore 16 del 29 maggio 2023, il libro di Valdo Spini: “Sul Colle più Alto – l’elezione del Presidente della Repubblica dalle origini ad oggi”.

Saranno presenti, oltre l’autore, il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, il presidente dell’Università per la Terza Età dell’Aquila, Marco Fanfani e i professori Cinzia Bellone, Fabrizio Marinelli, Nicola Mattoscio e Fabrizio Politi. Coordinerà l’incontro Carlo Fonzi, presidente IASRIC.