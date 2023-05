INFN,GSSI e UNIVAQ alla premiazione del concorso "Colora la Materia Oscura"

In occasione dello svolgimento nella città dell'Aquila della più importante conferenza internazionale sul tema della Materia Oscura, Identification of Dark Matter - IDM-2024, che sarà ospitata nel 2024 per la prima volta nel capoluogo abruzzese grazie ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, al Gran Sasso Science Institute e all'Università degli Studi dell'Aquila, si è svolta anche una speciale attività per coinvolgere le scuole secondarie di primo grado.

Negli scorsi mesi infatti è stato lanciato il concorso di idee aperto alle scuole secondarie di primo grado dell'Aquila finalizzato alla realizzazione del logo grafico della conferenza. L'iniziativa dal titolo "Colora la Materia Oscura" ha coinvolto 800 studenti degli istituti cittadini "Giosuè Carducci", "Dante Alighieri", “Giuseppe Mazzini”, “Teofilo Patini”, “Celestino V Paganica” e “Gianni Rodari”.

La premiazione finale del concorso, a cui saranno invitati i 250 finalisti, si terrà il 23 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.15, presso l'aula magna dell'edificio Alan Turing del Polo universitario di Coppito dell'Università dell'Aquila. Per l'occasione il divulgatore scientifico Luca Perri terrà una lezione-gioco sul tema "Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo (ma che non dovremmo sapere) sullo spazio".

Il programma dell'evento è consultabile al sito https://indico.gssi.it/event/523/.