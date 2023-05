Donati PC al dipartimento di medicina per far fronte al periodo di emergenza

Sono stati donati questa mattina al capo dipartimento di Medicina, dr. Alessandro Grimaldi alcuni PC portatili per aiutare i diversi reparti coordinati dal medico aquilano a far fronte all’emergenza creatasi all’interno della Asl1 all’indomani dell’attacco di pirateria informatica contro la nostra sanità.

La donazione è frutto della generosità dell’Aquila per la Vita, del Rotary Club L’Aquila e dell’imprenditore Roberto Maccarrone, titolare in città di tre librerie.

“Un piccolo gesto di vicinanza alla nostra sanità che, oltre ai grandi problemi che affronta da tempo, deve ora combattere anche contro un nemico odioso, vigliacco, invisibile ma estremamente pericoloso che usa come merce di scambio i dati sensibili dei nostri malati” hanno affermato la presidente del Rotary Club L'Aquila, Patrizia Masciovecchio, il presidente dell'Aquila per la vita, Giorgio Paravano e l'imprenditore Roberto Maccarrone.

" Da quando è stata fondata, ovvero dal 2004, L’Aquila per la vita è al nostro fianco e per questo non finiremo mai di ringraziare i suoi dirigenti e soci. – ha affermato il dr. Grimaldi. - Stesso discorso vale per il Rotary Club L’Aquila. Menzione speciale per l’imprenditore Roberto Maccarrone che si distingue non da ora per la sua azione a sostegno dell’ospedale dell’Aquila".

Alla consegna dei computer, alcuni destinati agli ospedali di Avezzano e Sulmona, come disposto dal direttore Grimaldi, era presente anche la direttrice sanitaria di presidio, dottoressa Giovanna Micolucci che ha sottolineato quanto importante e di grande aiuto sia il supporto dei privati alla sanità pubblica.