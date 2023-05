Un'antologia fotografica per i 30 anni della scuola della Guardia di Finanza

È stato presentato questa mattina all’interno della Caserma della Guardia di finanza dell’Aquila il volume celebrativo prodotto per festeggiare il 30° anniversario dalla nascita della scuola per sottoufficiali della guardia di finanza.

La scuola apriva per la prima volta le sue porte nella mattina del 17 ottobre 1992, quando oltrepassarono i cancelli della struttura gli allievi del 66° corso "Drava II'. Dall’alzabandiera di quella fredda giornata è cominciato un nuovo percorso che vuole essere ricordato con l'opera presentata questa mattina.

Il volume costituisce una raccolta in cui viene concentrata la memoria e la rievocazione grafica dei ricordi legati al luogo della caserma e all’istituzione della Guardia di Finanza. L’utilizzo delle immagini aiuta trattenere e catturare le sembianze della vita che scorre, rubando attimi al tempo che passa, per questo le fotografie custodie di ricordi, emozioni, sentimenti e frammenti di vita vera.

Da questa caratteristica che l’impatto grafico possiede è nata l’idea di pubblicare una "antologia fotografica" per raccontare la vita della scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza nei suoi trent'anni di presenza all'Aquila. Sfogliando l'opera, si potrà apprezzare che le singole rappresentazioni fotografiche danno voce non soltanto a fatti, ma soprattutto alla forza interiore dei protagonisti di questa narrazione: sui loro volti leggeremo gioia, orgoglio, fierezza, sofferenza, tristezza, sollievo, in susseguirsi di ritratti capaci di descrivere l'interiorità dell'essere umano. Le immagini evocheranno emozioni e sapranno commuovere, soprattutto, coloro che hanno vissuto quei momenti.

Il progetto di questa opera celebrativa ha visto l’attiva collaborazione degli studenti attualmente presenti all’interno della scuola e il sostegno della Cassa di risparmio di L'aquila.

Il Comandante i Divisione Cristiano Zaccagnini ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questa pubblicazione e ha sottolineato l’importanza della collaborazione degli studenti per la sua realizzazione, queste le sue parole ai nostri microfoni:

“Si tratta di un’iniziativa che abbiamo sentito il dovere di adottare, sono trent’anni che la scuola è qui, per questo questa antologia fotografica è densa di sentimenti, di facce e di episodi. Abbiamo cercato attraverso le immagini di rievocare in particolare le emozioni che sono state provate in questo luogo. In questi trent’anni chiaramente c’è anche la parte del terremoto ma ci sono anche fortunatamente momenti molto belli i giuramenti, gli spettacoli che sono stati organizzati qui alla scuola, i festeggiamenti che sono stati fatti qui all’interno dell’istituto, insomma in una miscellanea di immagini che racchiude tutta la vita della scuola in questi ultimi trent’anni” così conclude Zaccagnini.

Presente per l’occasione anche il primo comandante della scuola nel 1992, Gino Gorelli il quale con grande emozione ha dichiarato:

“Questa opera rappresenta e ricorda un tratto importante della storia della Guardia di Finanza. Qui in questa struttura dal ’92 vengono formati i sottoufficiali che sono la spina dorsale della nostra arma. Io qui ho lasciato una parte del mio cuore, è emozionate vivere questo momento”