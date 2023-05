Il Comune e Vivenda presentano a Palazzo Fibbioni il nuovo piano di comunicazione per favorire corretti stili di vita

Il valore di una sana alimentazione, la necessità di adottare corretti stili di vita in casa come all’esterno, la sensibilità nel maturare un’attenzione verso la cultura della sostenibilità, salute e consumo consapevole.

Per raggiungere questi importanti obiettivi condivisi con famiglie e bimbi, il Comune dell’Aquila e la Vivenda Spa hanno presentato alla città, il 24 maggio a Palazzo Fibbioni, il nuovo piano di comunicazione, ricco e diversificato per fasce d’età.

Sono intervenuti Viky Bottone, direttore di filiale Abruzzo per la Vivenda Spa, Jessica Rapone, dietista della ditta di ristorazione, Francesca Leoncini, psicologa perinatale. Con l’occasione è stato anche presentato il comitato tecnico scientifico incaricato dalla Vivenda Spa della progettazione attuazione e valutazione dei programmi educativi e divulgativi legati al progetto di comunicazione elaborato per le scuole.

L’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa, responsabile del servizio di ristorazione per le scuole del capoluogo abruzzese, ha infatti previsto per i prossimi anni, a partire da settembre, una serie di attività e laboratori ludico-didattici contenenti messaggi di una sana alimentazione e di buone pratiche da maturare a tavola come parte attiva del processo pedagogico-educativo. Così diviene strategico il supporto offerto dal comitato composto da professionisti e istituzioni del territorio aquilano: Francesco Bizzarri, medico specializzato in medicina dello sport e presidente CUS Università dell’Aquila; Rosa Persia, medico specializzato in pediatria e neonatologia, dirigente presso ASL Aquila; Francesca Leoncini, psicologa perinatale, orientatrice e formatrice; Teresa Gentile, medico specializzato in pediatria, gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Insieme a loro la Vivenda Spa, con la preziosa collaborazione del Comune dell’Aquila, degli istituti scolastici e della commissione mensa, porterà in aula tanti laboratori divertenti, aggreganti e assolutamente educativi. Come gli incontri con sportivi ed esperti per trasmettere l’importanza di fare sport, riposare bene e mangiare in maniera corretta. O come il progetto “Porta il sorriso a tavola con una buona e sana alimentazione” per sviluppare una giusta cultura del "gusto" fin da tenera età, contrastando così un’alimentazione basata su junk food, promuovendo negli alunni la socializzazione, la collaborazione, il confronto di idee e di culture gastronomiche diverse, la conoscenza di prodotti alimentari.

Sono stati poi pensati percorsi educativi a contatto con la natura e gli animali, laboratori finalizzati al monitoraggio degli avanzi del pasto giornaliero dei singoli utenti, il gioco con la “Tombola del Campo” e “Indovina Fish?”. Di grande impatto l’iniziativa sperimentale “Orticulturiamo” finalizzata alla realizzazione di compost organico da utilizzare poi per la cura di un orto che sarà realizzato in una scuola.

A supporto dell’azione di divulgazione dei principi di una sana alimentazione e dei corretti stili di vita, la Vivenda Spa usufruirà della tecnologia e in particolare del digitale: sul sito saranno infatti veicolati i messaggi e pubblicate le iniziative che avranno per protagonisti i bambini delle scuole: saranno così chiamati a divenire loro stessi ambasciatori delle buone pratiche da condividere a casa con le proprie famiglie. “Per coinvolgere ancora di più i piccoli utenti e le loro famiglie – spiega Viky Bottone, direttore della filiale Abruzzo per la Vivenda Spa – abbiamo coinvolto un pool di professionisti dell’alimentazione e della pediatria: insieme a loro abbiamo quindi elaborato un piano di comunicazione affinché, attraverso l’educazione alimentare nelle scuole, i bimbi diventino fin da subito consumatori consapevoli, attenti alla loro nutrizione, alle buone pratiche da portare a tavola e all’ampliamento dei loro ricettori olfattivi e gustativi”.