Emergenza raccolta cibo gatti di colonie e canile Collemaggio

È importante pensare anche agli animali meno fortunati e aiutare le associazioni che se ne prendono cura. Oggi è possibile farlo allo Chalet della Villa communale, a L'Aquila. La cittadinanza può dare una mano portando cibo per gatti.

LAV L'Aquila comunica, infatti, di aver attivato con urgenza per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani, domenica 28 maggio, un punto di raccolta di emergenza presso lo Chalet della Villa comunale, dove le persone potranno lasciare cibo per i gatti di colonie gestiti dalle volontarie e per quelli assistiti nel canile di Collemaggio. La consegna del cibo verrà effettuata direttamente lunedì mattina alle 9 all'apertura del canile da parte della rappresentante del gruppo attivo L'Aquila, Monica Pilolli.