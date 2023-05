"Guida la tua vita", campagna di prevenzione sui pericoli della guida in stato di ebrezza

Sono stati presentati stamattina alle ore 10, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, i risultati di “Guida la tua vita”, l'iniziativa istituzionale finalizzata a sensibilizzare i giovani sui rischi di incidenti stradali connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti promossa dal Comune dell’Aquila, quale soggetto capofila, in partenariato con la Prefettura, la Asl-Direzione generale UOSD Ser.D, l’Università degli studi dell’Aquila-Dipartimento di Scienze Umane, l’Ufficio scolastico provinciale, con la collaborazione dell’associazione Vides Spes L’Aquila.

Secondo le ultime rilevazioni di Polizia di Stato e Istat, i casi per guida in stato di ebbrezza sono in aumento. Si è infatti passati dall’1,2% nel 2001 al 4% nel 2019. Un incremento che ha riguardato in particolare i più giovani. Il 20% degli incidenti stradali provocati dai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni è stato causato sotto effetto dell’alcol, mentre il 27% sotto effetto di sostanze stupefacenti. Una percentuale che sale drammaticamente se si prendono in esame i sinistri causati da automobilisti di età superiore ai 24 anni: l’80% di essi è dovuto ad all’assunzione eccessiva di alcolici mentre il 73% all’uso di droghe.

Il progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, in corso di svolgimento, interessa numerosi ambiti di intervento per creare consapevolezza tra i ragazzi sui rischi connessi all’uso di sostanze alteranti, come droghe e alcol, quando si è alla guida, e per formare adeguatamente le figure professionali che si trovano maggiormente a contatto con i giovani.

“È importante educare in generale – commenta il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi - perché i giovani non sono i diretti destinatari di questo evento come coloro che maggiormente hanno il problema di mettersi alla guida con alcool e stupefacenti, essendo un dato che in realtà riguarda tutte le generazioni, però crediamo e cerchiamo in loro degli alleati che possano aiutarci a costruire una comunità più solida, più sicura, più attenta”.

“Stiamo concentrando molte attività in favore dei giovani. Solo nell'ultima settimana abbiamo parlato di accoglienza e di inclusività nel rispetto di coloro che, solo visivamente, appaiono diversi. Stiamo portando avanti la cultura della legalità attraverso il premio Borsellino e oggi, con Guida la tua vita, concentriamo l'attenzione su quest'altro ulteriore aspetto che, ahimè, rappresenta la più alta causa di mortalità dei giovani tra 15 e 24 anni”.

Tra le iniziative promosse, vi sono: una borsa di studio, della durata di nove mesi, sul tema “Lo sviluppo sostenibile dell’istruzione e dell’educazione” e un percorso di formazione degli insegnanti degli istituti scolastici comunali di secondo grado a cura dell’ateneo; corsi di formazione specifica, condotti dal Serd in collaborazione con la Prefettura, rivolti ad agenti della Polizia municipale ed esercenti (titolari di bar, pub e locali); una campagna di informazione itinerante sul territorio attraverso un camper attrezzato e personale specializzato, curata dall’associazione Vides Spes e dall’ente comunale; l’attivazione di un tavolo di monitoraggio, da parte della Prefettura; un concorso rivolto ai giovani delle scuole superiori per la realizzazione di un video che dovrà mettere in luce le alterazioni psicofisiche provocate da sostanze psicotrope e alcol con l’obiettivo di disincentivarne l’uso.

“Noi come associazione di volontariato siamo entrati nel progetto per proporre le nostre attività di prevenzione – spiega Annalisa Fiorenza, responsabile dell’associazione Vides Spes. Noi siamo un'organizzazione di volontariato che opera da oltre vent'anni a L'Aquila con attività di prevenzione delle dipendenze. Ci occupiamo in particolare della prevenzione delle dipendenze da alcool e da droga, ma negli ultimi anni anche nuove dipendenze come l’internet addiction e la ludopatia”.

“Quello che proponiamo nell'ambito del progetto è la nostra unità di strada che portiamo nei luoghi di aggregazione dei giovani per proporgli dei percorsi esperienziali con degli occhialini simulatori e fare poi un briefing, cioè dei piccoli scambi di confronto su quello che hanno vissuto facendo il percorso”.