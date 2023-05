Verso l'arrivo delle navi della Marina Militare, dal 23 al 25 giugno a Giulianova

Manca poco meno di un mese all'evento che vedrà protagonista la costa teramana con l'arrivo delle navi della Marina Militare, dal 23 al 25 giugno. L'iniziativa, ideata e promossa dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, vedrà protanisti il territorio costiero, il mare, le sue attrattive e potenzialità turistiche-commerciali. Farà da cornice all'evento il porto di Giulianova. La Marina Militare darà il patrocinio all'iniziativa e inoltre porterà sulla costa la Fregata Alpino di 7000 tonnellate, utilizzata per azioni militari e azioni umanitarie, e ormeggerà in porto l'imbarcazione a vela "Altair".

Dal 23 al 25 giugno tutti potranno godere di diversi momenti di conoscenza dell'economia del mare e di vario intrattenimento, in cui sarà enfatizzato il territorio anche grazie alla presenza della Marina Militare che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale. Si susseguono fitti, in questi giorni, gli incontri tra le istituzioni partecipanti all'iniziativa, che la Camera di Commercio ha voluto al proprio fianco per realizzare questo evento unico nella storia della costa

Per il programma definitivo, che sta vedendo il coinvolgimento di tutte le istituzioni e associazioni interessate, bisognerà attendere i prossimi giorni.

"L'evento che realizziamo con la Marina Militare - spiega la presidente dell'Ente Camerale, Antonella Ballone - è stato pensato e dedicato a tutto il nostro territorio. Ringrazio sentitamente tutte le istituzioni che stanno collaborando con noi ed in particolare il Capo di Stato Maggiore della Marina Enrico Credendino ed il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Giuseppe Berutti Bergotto. Il nostro è, e sarà, un lavoro di squadra perché tutte le istituzioni locali hanno un solo obiettivo: enfatizzare la costa teramana, un gioiello dal punto di vista ambientale e, non secondariamente, area trainante di tutto il turismo Abruzzese. L'appuntamento di fine giugno sarà una festa per tutti, abitanti e turisti".