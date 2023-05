Convegno "Presente e Futuro nella Sclerosi Multipla" il 7 giugno, in Abruzzo sono 2570 i casi stimati

A L’Aquila Il giorno 7 giugno 2023 alle ore 17:00 si terrà Il Convegno “Presente e Futuro nella Sclerosi Multipla” presso l’Auditorium del Parco “Renzo Piano” a partire dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00 circa sarà aperto a tutta la cittadinanza ed è un importante appuntamento di informazione e confronto interamente dedicato a conoscere la Sclerosi Multipla, malattia tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto i giovani e le donne.

Sul territorio nazionale vengono diagnosticati 3.400 nuovi casi ogni anno. Il convegno è organizzato dalla Sezione provinciale AISM in collaborazione con il Centro Malattie Demielinizzanti dell’Ospedale dell’Aquila. Il Responsabile del Centro Malattie Demielinizzanti Rocco Totaro e Luana Evangelista, Neurologo del Centro Malattie Demielinizzanti, presenteranno lo stato di avanzamento delle terapie e della ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla e le prospettive per il futuro.

Vi parteciperanno, insieme agli esperti, Marta Pappalepore, Rita Prota, Cinzia Raparelli, Silvia Ottaviani, Francesca Alfonsetti, Katia Rosa, Marco D’Ascenzo, Beatrice D’Ignazio che apriranno un momento di dibattito e condivisione sui diversi punti di vista inerenti la Sclerosi Multipla. Modera l’evento la giornalista Angela Ciano e vi sarà un intermezzo musicale a cura del “Trio Nuovo”.

La sclerosi multipla in Italia colpisce 133.000 persone, solo nella nostra regione sono 2570 i casi stimati. Cronica, imprevedibile, spesso invalidante, colpisce una persona ogni 2,5 ore e viene diagnosticata per lo più tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti per il futuro, anche se esistono casi in età successiva e casi di Sclerosi Multipla pediatrica, più raramente in bambini sotto i 10 anni. Le cause della sclerosi multipla sono ancora sconosciute, probabilmente legate a una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali.

A oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia. La sezione provinciale dell’Aquila, sita a Cavalletto D’Ocre in Via Fontamara 12, garantisce molti servizi alle persone con sclerosi multipla del nostro territorio. Tra questi: segreteria sociale, aiuto domiciliare, attività ricreative e di socializzazione, servizi di trasporto con automezzi attrezzati, accompagnamento a visite specialistiche e riabilitazione oltre a momenti dedicati all’informazione come quello del 7 giugno; e molto altro ancora. Tutte le attività descritte sono gestite da volontari e ragazzi in servizio civile.