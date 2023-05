Installato un nuovo defibrillatore pubblico al Terminal Bus "Lorenzo Natali"

Nella giornata di ieri, 30 maggio 2023, è stato inaugurato un nuovo defibrillatore pubblico presso il Terminal bus "Lorenzo Natali" dell'Aquila.

La strumentazione, che rientra nella campagna di sensibilizzazione cittadina "Io C'Entro: L'Aquila Città Cardioprotetta", promossa dalla Associazione Azimut, è stata installata grazie al contributo di Fondazione Carispaq e del Sistema Associativo 50&più dell'Aquila, rappresentato per l'occasione dal Vicepresidente Mario Maccarone.

Nel corso dell'iniziativa, tenutasi alla presenza del presidente di Azimut Alessandro Maccarone, degli assessori comunali aquilani Paola Giuliani, Fabrizio Tartanta e Laura Cucchiarella, nonché del presidente della Consulta Giovanile dell'Aquila, Ludovico Caldarelli, è stata ribadita l'importanza della diffusione della cultura della cardioprotezione:

"La presenza di una nuova postazione salvavita nella città dell'Aquila è un nuovo tassello nel grande mosaico della cardioprotezione che abbiamo costruito negli anni con l'Associazione Azimut e tante realtà del territorio" - dichiara il presidente di Azimut, Alessandro Maccarone - "Ogni anno in Europa 400mila persone muoiono per arresto cardiaco, 60mila solo in Italia: per salvare tante vite bisogna intervenire entro 10 minuti, e la sopravvivenza triplica se a usare i defibrillatori è il personale non sanitario in attesa dell’arrivo dei soccorsi. La presenza di un nuovo presidio pubblico al Terminal di Collemaggio, luogo densamente popolato della nostra città, rafforza la rete esistente e dà valore a un progetto in continua crescita che ambisce a divenire un modello virtuoso per le città del Centro Italia.", conclude la nota.