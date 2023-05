Un diario per educare alla legalità, l'iniziativa lanciata dalla questura

Questa mattina è stato presentato, all'interno della scuola elementare delle maestre Pie Filippini, l'iniziativa della questura dell'Aquila "Il mio Diario". L'evento rientra nella campagna di respiro nazionale volta a sensibilizzare i più giovani sui temi della legalità all'interno delle scuole.

I giovanissimi studenti si sono visti consegnare un diario scolastico per il prossimo anno di studi dagli agenti in persona. All'interno del diario tante nozioni e indicazioni legate al tema dell'educazione civica e della cultura della legalità ovviamente poste in maniera tale da essere attrattive e accattivanti per i più giovani. Il progetto ha coinvolto le bambine e i bambini della terza elementare che il prossimo anno frequenteranno la quarta.

Il questore dell'Aquila Enrico De Simone ha espresso la sua soddisfazione riguardo l'iniziativa sottolineandone l'importanza pedagogica volta all'educazione dei più giovani.

"Dentro questo diario ci sono tutti richiami volti al comportamento corretto e al rispetto, e vuole essere un segno che la polizia di Stato c’è." Ha spiegato De Simone "Questo è uno strumento particolare perché aldilà della nostra presenza nelle scuole, anche in quelle superiori dove affrontiamo proprio tematiche specifiche o conferenze più tecniche e molto più di settore, trattandosi di bambini delle scuole elementari abbiamo un approccio diciamo così più soft attraverso questo diario dove ci sono dei supereroi a fumetti degli animali che appoggiano questi supereroi che hanno dei poteri speciali. è una lettura molto piacevole scorrevole anche simpatica che mese per mese tratta tutti questi temi che hanno come sfondo sempre rispetto delle regole."

Anche l'insegnate Maria D'Alfonso ha sottolinbeato l'importanza di tale iniziativa e della necessità di formare le giovani generazioni nel solco della legalità. "L’educazione civica e quindi anche il la legalità è uno dei punti cardine nella formazione di ragazzi" ha dichiarato l'insegnante "in particolare nella scuola primaria è di un’importanza eccezionale. Già dalla classe prima lavoriamo con tutta una serie di progetti per stimolare i ragazzi a riflettere sul concetto di legalità"