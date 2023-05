Il MuNDA aderisce alla Notte Bianca e alla #domenicaalmuseo: le iniziative in programma nel weekend

Il Museo Nazionale d'Abruzzo aderisce alla Notte Bianca del 1° giugno, organizzata dal Comune dell'Aquila, con una straordinaria apertura serale del Mammut al Castello Cinquecentesco dalle 20.00 alle 23.00, con ultima entrata alle 22.30. Il costo del biglietto intero è di 4€, ridotto 2€, gratuito al di sotto dei 18 anni.

La sede del MuNDA, di fronte alle 99 Cannelle, rimarrà invece chiusa durante lo svolgimento della Notte Bianca.

Venerdì 2 giugno, per la festa della Repubblica, e domenica 4 per #domenicalmuseo, entrata gratuita alla sede del MuNDA, in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 Cannelle, con il servizio aggiuntivo di guida alle collezioni del Museo curato dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti nei seguenti orari: 2 Giugno alle ore 11.00, 4 Giugno alle ore 11.00 elle ore 17.00.

Due occasioni imperdibili per visitare la mostra, appena inaugurata, "Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro" in cui per la prima volta vengono esposte 13 delle 16 tavolette trafugate nel 1902 con un inedito apparato tecnologico: una ricostruzione virtuale della custodia, un video animato per bambini, audioguide, tre pannelli tattili a stampa 3D realizzati grazie alla collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti e un QR Code per esplorare e svelare i segreti delle opere.

Il MuNDA anticipa, inoltre, che la mostra, allestita fino al 3 settembre, sarà accompagnata nei mesi di giugno e luglio da una serie di approfondimenti che illustreranno le nuove informazioni emerse dagli studi eseguiti. Il primo appuntamento sarà giovedì 8 giugno con "Ricomporre il patrimonio: le storie di Sant'Eustachio", alle ore 17.00, con la Dottoressa Federica Zalabra curatrice della mostra.