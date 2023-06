Alle Grotte di stiffe tornano le notti magiche. 24 e 25 giugno programmate le visite in notturna

Dopo gli appuntamenti di gennaio e aprile, tornano a grande richiesta "Le Notti magiche alle Grotte di Stiffe". Sarà possibile partecipare all'esperienza "primordiale" della vera natura delle Grotte anche il 24 e 25 giugno prossimi.

Tutto esaurito per i primi eventi in programma e una richiesta sempre più pressante hanno reso necessaria la riprogrammazione di un evento suggestivo e unico.

"L’iniziativa – spiega Giovanni Cappelli, amministratore dell’ATC che gestisce il sito naturalistico – è nata perché la grotta, senza luci, acquisisce un aspetto ameno e viene vissuta in maniera diversa, con un ritorno sensoriale incredibile. Si sperimenta il vero buio che solo una grotta può rendere realmente. Solo chi vive quest’esperienza può capire". E infatti in tantissimi hanno risposto all'appello, tanto che non tutti sono riusciti a prenotare per i precedenti eventi:

"Nessuno rimarrà deluso" aveva però assicurato Cappelli. "La risposta dell’utenza è stata di grande entusiasmo e ci stimola ad andare avanti in questa direzione”.

Anche per il 24 e 25 giugno, quindi, le Grotte di Stiffe saranno visitabili in gruppi di massimo 20 persone, accompagnati dalle guide specializzate lungo un percorso in cui, in tutta sicurezza, ci sarà anche il momento di spegnere le luci dei caschetti di protezione in dotazione. Ai visitatori, già negli appuntamenti precedenti, anche un attestato di partecipazione e simpatici gadget all’interno della caratteristica bag con il pipistrello, l'ormai famosa mascotte delle Grotte.

Soddisfatto il sindaco di San Demetrio ne' Vestini, Antonio Di Bartolomeo per un'attività "che valorizza le Grotte di Stiffe con ricadute positive per tutto il territorio, visti i tanti visitatori provenienti da fuori regione anche in notturna. Con questi presupposti, frutto del lavoro incessante e costruttivo di tutti, ci auguriamo di vivere una stagione estiva senza precedenti”.

Per prenotare la visita per il 24 o 25 giugno 2023 è possibile contattare numero 333-7851582 o visitare il sito https://www.visitsandemetrio.it/