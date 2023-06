A Monticchio una nuova tribuna intitolata a Gabriele Cocciolone

La pioggia non ferma la comunità di Monticchio, che si è riunita al campo comunale Michele Civisca per intitolare la nuova tribuna a Gabriele Cocciolone, prematuramente scomparso qualche anno fa all'età di 46 anni, già membro del Consiglio Direttivo dell'ASD Monticchio 88 e da sempre impegnato anche in molte altre iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale organizzate e promosse nella frazione.

Una cerimonia particolarmente sentita, iniziata con lo scoprimento della targa e dell’opera che ricorda la vita di Gabriele Cocciolone, benedette successivamente da Don Cesare.

E poi il taglio del nastro affidato alla moglie e ai figli, accompagnati dagli assessori Laura Cucchiarella (vivibilità delle frazioni) e Vito Colonna (sport) e dal vicepresidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente.

Momenti fatti di commozione e lacrime ma anche di speranza verso il futuro, così come simboleggiato dai palloncini bianchi ed azzurri che si sono alzati in volo.

E prima dell’amichevole in ricordo di Gabriele, i ragazzi della squadra di calcio hanno donato dei fiori alla moglie. Poi di nuovo in campo, per ricordare un personaggio che ha fatto di Monticchio la comunità che oggi conosciamo.