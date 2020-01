Framiva deve lasciare stabilimento di Bazzano: 62 lavoratori a rischio

Framiva Metalli, società leader nella produzione di nastri, dischi, bandelle e lamiere di metalli non ferrosi e nella distribuzione di estrusi e trafilati, che ad aprile 2015 era subentrata alla ex Otefal di Bazzano tramite aggiudicazione del bando di cessazione dell'azienda, acquisendo lo stabilimento alla quinta asta che era stata indetta dal curatore fallimentare Omero Martella, dovrà rilasciare il complesso aziendale entro il 14 gennaio prossimo.

Alla direzione aziendale, infatti, è stato recapitato un provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione da parte del Giudice Delegato del Tribunale dell’Aquila.

Allarme tra i sindacati: Cgil, Cisl e Uil pur chiarendo che non è certo loro intenzione e competenza "entrare nelle procedure giudiziarie", esprimono "preoccupazione per le gravi ricadute sociali della cessazione improvvisa dell'attività produttiva dello stabilimento sui 62 lavoratori in forza e per il futuro degli ex lavoratori Otefal che ancora in attesa di poter essere ricollocati".

A tal fine, i sindacati hanno fatto immediatamente istanza di incontro urgente alla Prefettura dell’Aquila, chiedendo che venga convocato d’urgenza un tavolo di verifica "che veda coinvolte tutte le parti interessate per individuare una soluzione che possa dare continuità produttiva a garanzia dei salari e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie”.