Decennale del terremoto: il presidente nazionale di Confindustria all'Aquila

Il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, sarà all'Aquila il prossimo 6 febbraio in occasione del decennale del sisma 2009.

Boccia chiuderà i lavori del convegno "Innovazione, sviluppo, ricostruzione: il futuro delle aree interne" in programma, a partire dalle 16, nella sala convegni della sede di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, nel nucleo industriale di Pile.

L'incontro, a cui prenderanno parte le massime autorità istituzionali e del mondo economico e produttivo, sarà l'occasione per un confronto proficuo volto a promuovere una strategia di rilancio delle aree interne incentrata sui driver dell'innovazione e della ricerca. "A quasi undici anni dal sisma dell'Aquila", dichiara Riccardo Podda, presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "il cammino verso una sostanziale rinascita del tessuto economico locale è a buon punto, considerando le azioni messe in campo da più parti per elevare il livello di conoscenza e di appetibilità di un territorio che ha ancora molto da offrire sotto il profilo dell'innovazione, della ricerca e della formazione accademica. Un processo che va rafforzato e accompagnato, partendo proprio dal patrimonio della grande industria, che ancora oggi costituisce l'ossatura del nostro tessuto produttivo. La crisi degli investimenti, la latenza del tessuto produttivo e la difficoltà ad intercettare nuove realtà pronte ad investire sul territorio, possono essere controbilanciati da un'attenta politica di coinvolgimento delle pmi nel circuito virtuoso dell'imprenditoria più forte, quanto a numeri e fatturato. Il ruolo di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno in questi anni è stato, e risulta ancora, fondamentale come elemento coniugatore di interessi e collante di un rapporto che vede i piccoli imprenditori protagonisti del processo virtuoso di crescita economica del contesto in cui operano".

La visita in città del nostro Presidente nazionale - aggiunge Podda - "rappresenta un momento importante per focalizzare l'attenzione sulle problematiche della provincia aquilana e dell'Abruzzo interno: territori che possono essere connotati come 'aree di crisi particolari' e che necessitano di una forte attenzione, soprattutto in termini di programmi e interventi straordinari, per affrontare temi come lo spopolamento dei piccoli comuni, la rete del sistema sanitario, i presìdi scolastici, la mobilità e il turismo come veicolo di implementazione del sistema economico locale".

Il convegno si aprirà alle 16,30 con i saluti istituzionali del presidente della Regione, Marco Marsilio, del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e del presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi. I lavori saranno introdotti dal presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda. A seguire, alle 17,00, gli interventi dell'assessore regionale alle attività produttive, Mauro Febbo, del rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, Edoardo Alesse, del rettore del Gran Sasso Science Institute, Eugenio Coccia e del professor Matteo Caroli, associate dean for executive education della Luiss Business School. Alla tavola rotonda prenderà parte il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Confindustria, Vicenzo Boccia. Modera i lavori la giornalista, Monica Pelliccione.