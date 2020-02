Call center C2C, sindacati lanciano l'allarme: "160 posti di lavoro a rischio"

Altra doccia gelata per le lavoratrici e i lavoratori dei call center aquilani.

160 dipendenti del call center C2C, con sede in via dell'Arcivescovado, rischiano il posto di lavoro in seguito alla decisione della società comittente CcSud (con sede a Battipaglia) di revocare il subappalto della commessa WindTre a partire dal prossimo 11 febbraio.

"Ieri, a Roma si sono incontrate le Segreterie Nazionali, Territoriali e RSU per discutere con la società committente CcSud, circa la disdetta unilaterale del contratto di subappalto all’azienda aquilana C2C", viene spiegato in una nota congiunta delle Rsu e sindacati Cgil e Uil. "Dal giorno 11 febbraio la società campana CcSud revocherà il subappalto della commessa WindTre al call center Customer 2 Care. Futuro incerto per i 160 lavoratori di via dell’Arcivescovado: secondo quanto riportato da CcSud gli attuali volumi di traffico forniti da WindTre non consentono il mantenimento degli attuali livelli occupazionali".

Come al solito - si legge ancora nella nota - a rimetterci sono i lavoratori che si trovano di fronte ad una assurda proposta di riduzione dell’orario lavorativo, con conseguente sacrificio economico.

"WindTre nel 2016 - ricordano i sindacati - si era impegnata a garantire i livelli occupazionali e contrattuali nella sede di L’Aquila, ad oggi invece, a detta di CCSUD, l’operatore telefonico riduce i volumi lasciando per strada circa 160 lavoratori. WindTre, impegnato in città per una futura sperimentazione del 5G non può esimersi da tale tale responsabilità".

Le organizzazione sindacali invitano quindi "l’operatore telefonico a riprendere l’impegno sociale ed occupazionale che fino ad oggi ha garantito sul territorio aquilano" e lanciano un appello a tutte le istituzioni affinchè intervengano "a sostegno dei 160 lavoratori che le OOSS rappresentano, in quanto perdere posti di lavoro causerà gravi problemi di aspetto economico e sociale nell’aquilano".

"Ferme sono le posizioni delle organizzazioni sindacali: CcSud deve riprendere tutti i lavoratori alle medesime condizioni contrattuali, come accade in ogni “clausola sociale” gestita fino ad oggi. WindTre deve intervenire immediatamente - concludono i sindacati - affinché vengano garantiti i livelli occupazionali, economici e contrattuali oggi in essere".