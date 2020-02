Crisi call center, i lavoratori Olistem scioperano a L'Aquila e a Roma

E' una crisi senza fine quella che investe il settore dei call center aquilani.

Dopo i 160 lavoratori C2C in ferie forzate dallo scorso 12 febbraio, a destare preoccupazione sono gli esuberi che potrebbero concretizzarsi nel cambio d'appalto della commessa Poste Italiane da Olisistem start (Ex E-Care) a Distribuzione Italia, aggiudicatrice del bando ad invito istruito circa sei mesi fa. Il passaggio alla nuova società riguarda 209 persone a L'Aquila e circa 300 a Roma, dove Olisistem gestisce la commessa Poste al call center di Torre Spaccata.

Negli incontri avvenuti tra le organizzazioni sindacali e l'azienda subentrante per concludere l'accordo di cambio d'appalto, Distribuzione Italia si è detta disposta ad applicare la clausola sociale limitante ai lavoratori che presentano i requisiti richiesti, e cioè l'aver prestato servizio per sei mesi continuativi ed esclusivi nel periodo luglio - dicembre 2019. L'azienda ritiene che i lavoratori del sito aquilano che rientrano in questo perimetro siano 179. Ne mancano all'appello 30, sprovvisti, secondo Distribuzione Italia, dei suddetti requisiti.

Al rischio esuberi, si aggiungono i ritardi nel pagamento degli stipendi da parte di Olisistem. I lavoratori, attualmente in sciopero, attendono la mensilità di gennaio 2020, che l'azienda non ha erogato a fronte del mancato pagamento di Poste Italiane di alcune fatture a copertura dei salari.

Per avere garanzie certe sul futuro occupazionale e sul versamento degli stipendi, i sindacati di categoria (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) hanno indetto per domani un presidio di protesta davanti agli uffici di Poste Italiane di Centi Colella. "Trenta dipendenti Olisistem rischiano di restare fuori dalla clausola sociale - ha affermato Piero Francazio della Uil - Abbiamo chiesto un incontro urgente a Poste Italiane perchè a L'Aquila non possiamo permetterci di perdere nemmeno un posto di lavoro".

"Domani manifesteremo a difesa dell'occupazione e per avere certezze sul pagamento degli stipendi - ha aggiunto Francazio - Lo scorso undici febbraio Olisistem ha comunicato, tramite mail, l'impossibilità a pagare gli stipendi. Ieri un'altra comunicazione di Poste Italiane ha rassicurato i dipendenti, ma ad oggi ancora non viene versata la mensilità di gennaio 2020. Ieri in azienda è scattato lo sciopero".

Analoga situazione si riscontra nella sede di Roma Torre Spaccata, dove a rischiare il posto per mancanza dei requisti necessari per l'applicazione della clausola sociale, sono in 71 lavoratori. "Risultano incongruenze tra i dati forniti da Poste e quelli forniti da Olisistem - ha spiegato a newstown una lavoratrice del call center di Torre Spaccata - Alcuni lavoratori non presentano i requisiti richiesti dalla società subentrante per il riassorbimento per via di un'analisi sbagliata effettuata da Poste. La mancanza di continuità lavorativa di questi dipendenti emersa dai sistemi operativi è dovuta in realtà al fatto che gran parte del lavoro su questa commessa è di back office che non richiede loggatura. Sono dati falsati e non possono essere presi in considerazione".

Nel proclamare lo sciopero, le segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni hanno sottolineato "la condizione di incertezza circa il cambio di appalto della commessa Poste Italiane lotto B1 che tiene con il fiato sospeso oltre 300 lavoratori tra Roma e L'Aquila. Al fine di sollecitare "un fattivo e risolutivo intervento della committenza per salvaguardare l'intero perimetro occupazionale" contestualmente al presidio di protesta a L'Aquila, i lavoratori romani realizzeranno un sit-in davanti alla Direzione Generale di Poste Italiane all'Eur.