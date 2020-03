Ex Intecs, Febbo rassicura: "A breve l'avvio del progetto ItalGovSatCom con la ricollocazione dei ricercatori"

"Un ritardo tecnico scaturito dagli adempimenti procedurali interni a Thales inerenti le attività d'iscrizione all'albo dei fornitori ed alcuni approfondimenti sui curriculum dei ricercatori da reinserire nell'azienda che verrà risolto nei prossimi giorni: queste le cause oggettive che hanno rallentato l'inizio della realizzazione del progetto del satellite ItalGovSatCom e, quindi, il ricollocamento a lavoro di una parte dei ricercatori dell'ex Intecs, da anni in attesa di risolvere la situazione occupazionale".

A spiegarlo è l'assessore regionale alle Attività produttive Mauro Febbo, a margine dell'incontro svolto questa mattina a Pescara alla presenza dell'amministratore delegato di Thales Alenia Space, Donato Amoroso, e del direttore generale dello stabilimento dell'Aquila, Giampiero Di Paolo, del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e del responsabile della Forender 24, Roberto Romanelli.

"I rappresentanti della Thales Alenia Space – ha chiarito Febbo – hanno confermato la solidità del progetto e la ricollocazione di una parte importante dei ricercatori che lavoreranno alla realizzazione del programma scientifico e di altre unità di personale che, invece, saranno presi in considerazione dagli altri partner del programma, Telespazio e Leonardo".

"Con la Regione – ha tenuto a sottolineare Pierluigi Biondi – sono costantemente in contatto seguendo l'evolversi della realizzazione del Progetto ItalGovSatCom e senza ombra di dubbio oggi è prioritario ricollocare i ricercatori ex Intecs".