Coronavirus, D'Angelo: "Regione e Governo ignorano i problemi delle partite Iva"

"In questi giorni di giusta paura per la nostra salute, con conseguente psicosi diffusa a livelli esasperati, vedo che la politica che 'conta', e mi riferisco alla Regione e al Governo centrale non stanno pensando alle esigenze delle partite Iva, fulcro essenziale del sostentamento dello stato".

A dirlo è il capogruppo di Benvenuto presente in Consiglio comunale che chiede "unione a tutte le partite Iva" proponendo un confronto con loro in data da stabilirsi "così da prendere una posizione forte sul da farsi".

In caso di mancata risposta della politica - aggiunge D'Angelo - "non escludo di pensare ad uno sciopero fiscale e alla chiusura temporanea di tutte le attività. Per i più scettici, faccio notare che la gravità del problema si sta ripercuotendo maggiormente su turismo, ricettività ed indotto ma a scalare arriverà a ledere l'economia di tutte le attività imprenditoriali nel silenzio di una stato governato da incapaci e da enti locali che non spingono per un aiuto concreto, come ha fatto Luca Zaia in Veneto. Vediamo cosa succede e teniamoci in contatto per prendere una decisione incisiva e definitiva", la proposta di D'Angelo alle partite Iva.