Emergenza coronavirus, il governo annuncia un piano da 25 miliardi: lavoro, liquidità, sostegno a famiglie e imprese i cardini dell'intervento

Si fa più decisa la risposta del Governo italiano all'emergenza da coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento per far fronte alla situazione straordinaria che sta vivendo il Paese, in termini di saldo netto da finanziare, che diventano 20 miliardi in termini di indebitamento netto: si tratta dell'1.1% di pil.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo ha annunciato poco fa in conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e alla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

L'Italia aveva, in un primo momento, fatto richiesta di innalzare il deficit di 6.3 miliardi (su interventi complessivi per 7.5 miliardi), portando l'asticella del rapporto con il Pil dal 2.2% previsto inizialmente al 2.5 per cento. "Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza", ha spiegato Conte rimarcando la soddisfazione per la risposta arrivata dall'Europa: "Sono lieto del clima che si sta definendo. Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento la presidente della Bce Christine Lagarde: c'è stata apertura sulla necessità di garantire maggiore liquidità e attivare tutti gli strumenti per far fronte all'emergenza".

Lavoro, liquidità, sostegno alle famiglie e alle imprese, sanità Gualtieri ha spiegato che probabilmente la metà delle risorse verrà impiegata subito, l'altra metà andrà a supporto degli interventi da definire in futuro. "Le risorse stanziate saranno utilizzate in parte nel primo decreto - che stiamo preparando e che contiamo di approvare in settimana, venerdì - con risorse per 12 miliardi". Il passaggio odierno, invece, consiste nel "chiedere l'autorizzazione al Parlamento per utilizzare fino alla cifra di 25 miliardi", ha spiegato; "poi il livello di deficit verrà definito in un secondo momento", anche alla luce degli impegni della Ue di intervenire: "E' possibile che alcuni interventi usufruiscano di risorse comuni europee e si alleggerisca così l'impatto sul bilancio dello Stato, che è comunque in grado di sostenere questo sforzo".

Quanto alle misure, i ministri coinvolti sono rimasti per il momento sul generico.

Gualtieri è partito dal "sostegno al lavoro: nessuno perderà il lavoro per il coronavirus". Catalfo ha annunciato che tra gli interventi ci saranno "norme speciali per gli stagionali e gli autonomi" che prevedono "la sospensione dei versamenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori".

Nel decreto ci sarà poi "una Cassa integrazione speciale che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono" e si prevede "un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti".

In attesa del testo vero e proprio, come emerso nelle ultime ore dalle bozze uno dei cardini sarà il "sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario".

Allo studio c'è una moratoria generalizzata per mutui e tasse legata al reddito Isee, sotto i 30 mila euro. Chi perde il lavoro per almeno un mese avrebbe diritto alla sospensione per 18 mesi delle rate.

Per le imprese, dovrebbero esserci risorse di 2 miliardi da impiegare attraverso il canale di uno "sconto" sui contributi previdenziali. Per quanto riguarda la liquidità, il governo è al lavoro con Abi e Bankitalia per costruire una ampia moratoria creditizia a favore delle imprese in modo da garantire parecchie decine di miliardi, probabilmente con parziale garanzia pubblica. È previsto anche un potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e un rafforzamento di Confidi, il fondo di sostegno per le aziende sul territorio. Per il fisco il tavolo è aperto: si sta studiando la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ma potrebbe entrare anche la sospensione delle rate delle "sanatorie", la rottamazione-ter e il cosiddetto "saldo e stralcio".

In ballo anche l'estensione a tutto il territorio nazionale della sospensione e del rinvio dei termini degli adempimenti e delle scadenze fiscali.

Per le famiglie, il supporto proposto dalla ministra Bonetti è duplice: un congedo parentale di 15 giorni ripartiti tra padre e madre in modo proporzionale, per non sbilanciare il peso sulle donne e un voucher di almeno 600 euro, che salirebbero a mille nel caso di operatori sanitari e di ricercatori, per coprire le spese di baby sitter e aiuti familiari". Per la sanità, nei giorni scorsi già sono state disposte misure straordinarie a partire dall'assunzione di 5.000 nuovi medici, tra disoccupati, specializzandi e pensionati. Si interviene inoltre per assumere 15 mila infermieri ed operatori sanitari.

Conte ha voluto ringraziare, infine, la presidente della Commissione europea: "Oggi pomeriggio avrò una videoconferenza con Ursula Von der Leyen che si era dichiarata disponibile a venire in Italia. L'ho ringraziata e le ho detto che in questo momento possiamo lavorare nel modo più rapido possibile con una videoconferenza".