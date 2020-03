Regione Abruzzo, schiaffo del Governo: impugnata legge di stabilità 2020

Altro 'schiaffo' del Governo a Regione Abruzzo: dopo aver deciso di impugnare la legge regionale n. 34 del 31 ottobre 2019 che modifica le norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio dei Ministri riunito ieri per approvare, tra l'altro, il decreto 'Cura Italia', su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”, la prima manovra economica del governo di centrodestra guidato da Marco Marsilio portata in aula dall'assessore Guido Quintino Liris.

Il Governo ha motivato l'impugnazione spiegando che "una norma in materia urbanistica si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione".

Non solo.

"Un’altra norma riguardante i finanziamenti pubblici per le associazioni di promozione sociale lede i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietà degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione". E poi, "un’altra norma ancora in materia di benefici abitativi lede i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall’articolo 3 della Costituzione". Infine, "altre norme di carattere finanziario violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

Ricorderete che il centrodestra alla guida della Regione era giunto all'approvazione della legge di stabilità tra tensioni e spaccature che avevano reso il percorso di redazione del documento una sorta di corsa ad ostacoli, con i partiti di maggioranza a farsi la guerra e gli assessori regionali impegnati ad una sorta di tiro alla fune sulle risorse disponibili. In particolare, la Lega aveva 'minacciato' di far saltare il banco imponendo alcune norme che, di fatto, hanno contribuito a determinare la decisione del Governo.

Ora, non resta che attendere la reazione del governatore Marco Marsilio e della sua Giunta.