Covid 19, Ranieri (Cgil): "Chiudere la Brioni o sarà sciopero"

"La Brioni? Se pensano di riaprire, sciopero immediato".

Ad affermarlo è Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo, in riferimento all'azienda di Penne circondata dalle Zone Rosse decretate dalla Regione".

"Molte aziende hanno capito il momento, altre no. Se si vogliono fare forzature sulla sicurezza dei lavoratori non ci stiamo: sulla sicurezza non si può derogare. Se delle aziende pensano di fare prove di forza, la prova di forza la faremo noi sindacati e quelle aziende le chiuderemo noi. La nostra posizione è ben conosciuta da tutte le istituzioni regionali: chiudere tutti i servizi e le attività lavorative non essenziali che possono pregiudicare la salute dei lavoratori. In questi casi il principio di precauzione deve essere predominante". Il ragionamento del segretario Cgil vale anche per la Marsica. Anche lì c'è chi non ha ben afferrato ciò che succede, penso a Lfoundry, ma anche a certe realtà della Val di Sangro, nonostante i grossi abbiano già chiuso".