Coronavirus: on line il sito vincilvirus.it per attività che svolgono servizio a domicilio

È on line da questa mattina il sito www.vincilvirus.it, realizzato dall'Unità di crisi del Comune dell'Aquila per sostenere esercenti, attività commerciali e aziende che svolgono servizio a domicilio in città e nelle frazioni.

Obiettivo dell'iniziativa è quello di facilitare l'incontro tra rivenditori e cittadini che, a causa delle restrizioni e delle limitazioni alla mobilità legate all'emergenza coronavirus, hanno necessità di reperire prodotti forniti da negozi attualmente con la serranda abbassata ma che possono garantire consegne a casa.

Attualmente sono oltre settanta i punti vendita che hanno risposto all'appello lanciato nei giorni scorsi dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ad aderire al portale che, comunque, è in continuo aggiornamento e potrà essere implementato con le eventuali richieste di altri commercianti che intendessero farne parte. "Si tratta di un vero e proprio centro commerciale virtuale. È un servizio per le aziende che si stanno reinventando a costo di sacrifici e che godranno di una 'vetrina' che altrimenti non riuscirebbero a costruire, e per i cittadini che, costretti in casa, non possono accedere alle abituali e quotidiane necessità. Non è una piattaforma di e-commerce. Il sito è gratuito e, sono certo, che anche in 'tempi di pace' riusciremo tutti a trarne beneficio e a ricordarlo come un nuovo inizio. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla sua ideazione e realizzazione, a chi ha da subito accolto l'invito a iscriversi, a chi lo consulterà".

Generi alimentari, supermercati e gastronomia, ma anche prodotti per animali, librerie, articoli per bambini, giardinaggio ed elettronica sono alcune delle categorie censite sul sito, raggiungibile anche dalla app "Comunicare per proteggere", che fornisce tutte le informazioni relative all'emergenza nell'ambito della campagna di informazione #vincilvirus promossa dall'ente. Chi intende aderire trova sul sito la scheda da compilare con le info utili da fornire.

È possibile anche scaricare un pdf riassuntivo di tutte le attività inserite che può essere stampato. Nel sito anche il vademecum sulle buone pratiche per contenere il contagio. Nei prossimi giorni vincilvirus.it sarà implementato con nuove info su come orientarsi in questa fase di emergenza.