Restart, 24 milioni in progetti per lo sviluppo del cratere. Curcio: "Soddisfatti per il rilancio del progetto, segnale di speranza in un momento difficile"

Ammonta a poco meno di 24 milioni di euro la richiesta che il Comitato di indirizzo Restart ha definito stamani e che saranno presentate al CIPE dalla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri "Sisma 2009", guidata da Fabrizio Curcio, per il finanziamento di nove macro progetti strategici per il territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009 a partire dal capoluogo fino a diversi comuni piccoli e medi della Regione.

Il Comitato, svoltosi in modalità videoconferenza viste le restrizioni imposte dai vari Decreti del Presidente del Consiglio varati in queste settimane, è stato presieduto da Fabrizio Curcio, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dell'Assessore con delega tra l'altro anche alla programmazione Restart Guido Quintino Liris, del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dei Responsabili degli Uffici per la ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del cratere Salvo Provenzano e Raffaello Fico, dei rappresentanti del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Coordinatore dei Comuni del cratere Luciano Mucciante e Sandro Ciacchi.

Si tratta di un nuovo forte impulso alla realizzazione degli interventi pensati e approvati dal 2016 ad oggi con importanti novità che interessano diversi territori. "Siamo molto soddisfatti per il rilancio del progetto Restart - afferma Curcio - Si tratta di interventi e progetti attesi da tempo dalla popolazione abruzzese, il nostro obiettivo era accelerarne l'approvazione e il trasferimento delle risorse. Ora l'impegno è che il passaggio al CIPE sia il più rapido possibile. L'Abruzzo, come tutto il paese, sta pagando in questi giorni un prezzo molto alto per la grande emergenza che stiamo vivendo. La programmazione e la realizzazione di questi progetti rappresentano anche un segnale di speranza e di azioni concrete per lo sviluppo di una Regione che merita un futuro di sviluppo e di crescita", conclude Curcio.

Entrando nello specifico degli troviamo innanzitutto il "rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici sia invernali che estivi" finanziato su richiesta del Comune dell'Aquila: all'intervento per cui erano previsti circa 13 milioni vengono aggiunti oltre 9 milioni di euro. Un grande impulso in vista della realizzazione di tutti i progetti contenuti nell'intervento.

Restando al Capoluogo della Regione troviamo l'intervento a favore del Collegio Ferrante d'Aragona, progetto che vede protagonisti il Comune, l'Università e il Gran Sasso Science Institute: l'impegno è subordinato alla costituzione di una fondazione entro 6 mesi dalla definitiva delibera del CIPE. L'opera prevede la realizzazione di un Collegio universitario con residenzialità diffusa sul territorio della città dell'Aquila, in particolare nel suo centro storico. Lo stanziamento previsto è di 4 milioni e 300mila euro.

Risorse aggiuntive sono state approvate dal Comitato anche per la realizzazione dell'intervento di "mobilità elettrica per la rete viaria di prossimità dei centri storici di L'Aquila" che mira a sperimentare l'uso dei veicoli elettrici nella città attraverso una serie di interventi che prevedono l'acquisto di autobus elettrici, incentivi per la conversione dei veicoli privati in auto elettriche. Ai 5 milioni e 700 mila euro iniziali si aggiungono altri 4 milioni circa.

Via libera a fondi aggiuntivi anche per "Eagle's wings around the world", la Scuola internazionale specializzata in materie linguistiche e scientifiche che ammontano a 130mila euro.

Uscendo dal comune dell'Aquila, da citare l'intervento a favore dei comuni delle "Terre della Baronia" che si propone di rilanciare il sistema turistico. Sonp coinvolti nel progetto i comuni di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofena e Castelvecchio Calvisio. Il valore dell'intervento è di poco meno di 6 milioni di euro.

Altri 130mila euro sono destinati al progetto di gemellaggio tra la Wayne University di Detroit negli Stati Uniti e i Comuni della valle dell'Aterno, in particolare Gagliano Aterno. L'intervento racchiude diversi progetti di scambio didattico e culturale a favore di studenti dell'Università dell'Aquila e dell'Università americana.

Il programma Restart ha una dotazione di 319,7 milioni di euro. Il programma di investimenti è finalizzato ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, impatti occupazionali, incremento dell'offerta di beni e servizi per il benessere dei cittadini e la competitività delle imprese. Le azioni del programma di sviluppo sono inserite in sei ambiti tematici: Sistema imprenditoriale e produttivo, Turismo e Ambiente, Cultura, Alta formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica, Agenda Digitale, Governance, monitoraggio e valutazione del Programma di sviluppo.