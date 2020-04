Buoni alimentari, non bastassero ritardi e ricorsi ecco la denuncia della Fida Confcommercio: "Totale disappunto per la decisione di affidare l'emissione a Repas"

Non bastassero i ritardi nella erogazione dei buoni spesa, in altri comuni si è riusciti a distribuirli prima di Pasqua, non bastassero i criteri più che discutibili decisi dalla Giunta che, di fatto, hanno portato a diversi ricorsi - il primo già accolto dal Tar - che potrebbero esporre l'Ente a risarcimenti per gli esclusi, la Fida Confcommercio ha inteso esprimere "totale disappunto" per la decisione dell'assessorato alle Politiche sociali di "affidare a REPAS l’emissione dei contributi in favore delle famiglie indigenti della città".

Il Governo italiano ha stanziato 400 milioni da ripartire tra tutti i comuni italiani per le esigenze contingenti dei nuclei familiari in difficoltà, finalizzati all'acquisto di alimenti e beni di prima necessità; al Comune dell'Aquila sono andati 368mila euro che la Giunta ha deciso di spacchettare su due linee: la prima, finanziata con 300mila euro, destinata ai buoni spesa da erogarsi a seguito di bando pubblico; la seconda, con i restanti 68mila euro, destinati invece all'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia.

Una decisione contestata dal presidente provinciale della Fida, Angelo Liberati: "non si comprende perché sia diminuito il plafond e non aumentato".

Non è l'unico appunto dell'associazione di categoria: "Il premier Conte ha chiesto ai negozi alimentari tradizionali, ai supermercati e alla distribuzione in genere, di ristornare in favore delle famiglie indigenti un ulteriore 10%. I vari marchi della piccola, media e grande distribuzione hanno accolto favorevolmente la proposta del Governo, anche se con grande sforzo economico. Ed ecco che la maggior parte dei Comuni si sono adeguati stipulando accordi con gli imprenditori locali del settore. Così non ha fatto il Comune dell’Aquila che appoggiandosi a REPAS ha costretto le attività convenzionate a sborsare commissioni che vanno dal 17% al 20%; denaro che poteva essere ristornato agli stessi utilizzatori per investirli nel nostro territorio".

Parliamo di circa 30mila euro. "Si comprende bene che, a causa di tale inqualificabile decisione da parte dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune Aquilano, non si potranno più devolvere in favore dei cittadini in difficoltà le somme previste, altrimenti, a causa dei margini già limitati, si andrebbe in perdita. Non si comprende, ancora, per quale motivo si sia giunti a tale decisione, considerato l’ottimo rapporto di collaborazione e concertazione che intercorre tra la nostra Associazione e l’Amministrazione Comunale, in particolar modo con il sindaco Pierluigi Biondi, con l’Assessore alla Mobilità Urbana Carla Mannetti e con l’Assessore alle Attività Produttive e Vice Sindaco Raffaele Daniele. Restiamo pertanto in attesa dal Comune di adeguate delucidazioni in merito, anche al fine di evitare, da parte degli imprenditori coinvolti, opportune azioni al riguardo".