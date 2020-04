Federalberghi L'Aquila scrive a Biondi: "Situazione drammatica, ecco le nostre richieste"

Sospensione e riduzione di tasse e tributi locali fino al 31 dicembre, saldo dei debiti residui dell’amministrazione comunale verso le attività ricettive, chiarimenti sul soggiorno delle maestranze e dei professionisti nelle strutture ricettive cittadine quando sarà terminato il lockdown.

Sono alcune delle richieste contenute nella lettera che Federalberghi Confcommercio L'Aquila ha inviato al sindaco Pierluigi Biondi per richiamare l'attenzione sulla "drammatica situazione in cui versa il settore del turismo, tra i più colpiti dalla pandemia".

"La quasi totalità delle strutture ricettive aquilane" si legge nel documento, firmato dalla presidente di Federalberghi L'Aquila Mara Quaianni e da altri 14 albergatori "ha dovuto abbassare la saracinesca a causa dell’azzeramento delle prenotazioni in una finestra di almeno tre mesi da oggi, con una tendenza negativa fino a fine anno, dovuta alle misure di contenimento e ad una giustificata paura da contagio, senza alcuna certezza che ci siano le condizioni per poter riaprire".

"È per questo che Le chiediamo di farsi attore per quanto di sua competenza e portavoce per quanto non di sua competenza presso le altre istituzioni, riguardo le nostre richieste che possiamo sintetizzare nei seguenti punti":

- Sospensione e riduzione di tasse e tributi locali fino al 31.12.2020 per i periodi di inattività delle aziende con relativa rateizzazione a medio e lungo termine, senza interessi;

- Rappresentare in sede governativa la richiesta di annullamento per tasse e tributi locali fino al 31.12.2020;

- Chiarimenti a riguardo del Suo impegno a supportare il soggiorno delle maestranze e dei professionisti nelle strutture ricettive cittadine;

- Vigilanza e attività di controllo sanitaria delle attività ricettive extra alberghiere sul rispetto dei protocolli che saranno predisposti per il contenimento della pandemia;

- Saldo dei debiti residui dell’amministrazione comunale verso le attività ricettive;

- Rappresentare in sede governativa la necessità di una ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali;

- Incontro riservato agli operatori del Turismo.

Ci teniamo a sottolineare che sosteniamo nella sostanza le richieste rese pubbliche in questi giorni dalle altre associazioni di categoria, in particolare dai ristoratori aquilani e FIPE.

I firmatari

- Mara Quaianni, presidente Federalberghi L'Aquila

- Federica Terenziani Hotel San Michele

- Roberto Tomei Hotel La Compagnia del Viaggiatore

- Ada Fiordigigli Hotel Fioridigigli

- Roberto Laglia direttore Hotel Federico II

- Tiziana Gallo Hotel Castello

- Jean Pierre Corrieri Hotel Canadian

- Riccardo Paolini Hotel Azzurro

- Fabrizio Bellassai Hotel Il Nido dell’Aquila

- Silvana Contento La Magione Papale

- Mario Di Giovanni Hotel Amiternum

- Sandro Verlinghieri Hotel 99 Cannelle

- Stefano Cardelli Hotel della Posta

- Maurizio Mucciarelli Oasi Vetorio

- Angela Maria Giampaoli Hotel Giampy