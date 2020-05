Paolucci su cassa integrazione: "Serve accordo con banche, lavoratori aspettano"

"Senza un accordo con gli istituti di credito, i lavoratori abruzzesi dovranno aspettare ancora alcune settimane per avere la cassa integrazione in deroga. La Giunta lenta si svegli".

A chiederlo è il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

"Se grazie alla nostra ennesima denuncia la Giunta lenta ha accelerato e processato oltre l’80% delle domande, ora deve parlare con le banche e agevolare gli accrediti", spiega l'ex assessore regionale al bilancio; "il fatto che l’esecutivo abbia reagito, ha dato ragione alla nostra denuncia circa il gravissimo ritardo che l'assessore della Lega Piero Fioretti aveva accumulato sugli atti propedeutici alla concessione della misura. E’ scandaloso quello a cui abbiamo assistito in queste settimane di attesa: in un momento di così grave emergenza sanitaria, di così profondo disagio economico e sociale il governo regionale a trazione Lega ha lasciato senza risorse migliaia di famiglie e lavoratori in questa regione. L’accelerazione che ora annunciano ci conforta, ma non basta perché senza accordo con gli Istituti di credito i lavoratori e famiglie dovranno attendere ancora".

Pertanto, "si rafforza la nostra mobilitazione finché anche l’ultimo lavoratore che ne ha diritto si vedrà accreditata la cassa integrazione in deroga. Non si gioca con i redditi delle famiglie nel momento del bisogno, non si usa la pelle di migliaia di lavoratori per fare propaganda politica e promesse che non si è in grado di mantenere".