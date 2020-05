Popolare di Bari, i sindacati abruzzesi chiedono l'intervento della Commissione di inchiesta sul sistema bancario

Un intervento della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario per salvaguardare i posti di lavoro e rafforzare il sistema finanziario abruzzese.

A chiederlo sono le segreterie regionali della Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,​ Uilca e Unisin, che, in una nota, tornano a lanciare l'allarme sul futuro della Popolare di Bari le cui vicende, sottolinenano "potrebbero avere una ripercussione sul territorio abruzzese fortemente penalizzante, in termini occupazionali, sul servizio alla clientela e per lo sviluppo sul territorio".

Per i sindacati il piano industriale, comunicato dai Commissari della Banca, è "insostenibile e come tale irricevibile non solo per le modalità che utilizza dei tagli indiscriminati su risorse umane e filiali ma, anche e soprattutto, perché non contiene una reale visione prospettica della banca nel territorio. Si rinuncia, infatti, ad un forte presidio di una banca radicata in Abruzzo e che costituisce una risorsa per il sistema economico e finanziario della regione".

Inoltre "non tiene conto del mutamento epocale che l’economia, non solo nazionale, ma globale, sta vivendo in ragione della pandemia in atto. E’ necessario che ci sia un intervento incisivo e deciso delle istituzioni, Regione Abruzzo, Anci Abruzzo e di tutti i parlamentari abruzzesi per evitare che si renda più debole il sistema finanziario regionale, già fragile, in un momento in cui c’è bisogno di iniettare liquidità a famiglie ed imprese".

"E’ inoltre altrettanto irricevibile quanto sostenuto da più parti, e cioè che l'attuale crisi possa avere origine dall’acquisizione della Tercas/Caripe, da parte della Banca Popolare di Bari".

Per questo i sindacati auspicano "l’intervento della Commissione d’Inchiesta sul sistema bancario e finanziario, sui fatti accaduti nel periodo del commissariamento della Tercas/Caripe e sulla successiva acquisizione da parte della Banca Popolare di Bari. A nostro avviso non vi erano i presupposti per poter essere autorizzata. Occorre necessariamente - concludono - il ritiro del piano industriale per la tutela dei livelli occupazionali e per un vero rilancio della banca sul territorio".