L'Aquila, Biondi: "648 mila euro per il rilancio delle attività produttive"

648 mila euro per il rilancio delle attività produttive.

A tanto ammonta il pacchetto di provvedimenti che l'amministrazione comunale dell'Aquila intende mettere in campo per dare respiro al comparto.

Le misure sono state illustrate stamane dal sindaco Pierluigi Biondi, dal vice sindaco con delega al commercio Raffaele Daniele e dai capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale.

Si prevede la riduzione della Tari per il periodo di chiusura imposto, con un raddoppio delle rate da 3 a 6 (le misure sulla Tari sono applicabili anche a contribuenti morosi o inadempienti), la proroga delle scadenze per il pagamento dei tributi comunali al 30 settembre, la riduzione del 25% dei canoni di installazione di mezzi pubblicitari-Cimp.

Non solo: verranno messi a disposizione gratuita 3 spazi pubblicitari 6x3 per le associazioni di categoria, è prevista l'esenzione della cosap fino al 31 ottobre, verranno semplificate le procedure per la concessione di spazi pubblici (massimo 15 giorni per l'autorizzazione) col raddoppio delle superfici di suolo pubblico a disposizione.

Inoltre, verrà istruita una Ztl in centro storico e saranno messi a disposizione dei fondi per la promozuione turistica e culturale del territorio.

