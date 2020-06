Lavoratori ex Intecs, Fiom: "Che ne è stato dell'incontro decisivo?"

I lavoratori licenziati da Intecs non sanno davvero più come interpretare il silenzio che a scadenza periodica piomba sulla loro nota vertenza.

Attraverso i media l'Assessore regionale Mauro Febbo il 30 maggio aveva dichiarato che il giorno 6 giugno la Regione Abruzzo e l'amministratore delegato della Thales Alenia Space Italia avrebbero avuto un incontro telefonico decisivo per addivenire 'presto a una conclusione'.

"Siamo arrivati praticamente a metà giugno senza che nulla si sappia", spiega la Fiom Cgil.

"Ripercorrendo i passaggi salienti della vertenza dei licenziati Intecs, ricordiamo che inizialmente Thales Alenia Space Italia si era resa disponibile nei confronti della Regione Abruzzo a concretizzare attraverso il suo indotto il recupero di 50 ricercatori ex Intecs a fronte del finanziamento del progetto strategico della Space Economy, finanziamento che è stato messo in campo dalla Regione attraverso un investimento sulla Space Economy di ben 10 milioni di euro. E' opportuno precisare che, attraverso questo finanziamento, sul nostro territorio si sono determinate le condizioni per creare lavoro complessivamente per 300 lavoratori, il 50% dei quali, per quanto previsto da bando stesso sulla Space Economy, deve necessariamente ricadere nell'ambito di imprese locali dell'indotto dell'aerospazio".

Come si evince dalla delibazione Regionale del 9 febbraio 2019, proprio attraverso l'indotto si sarebbe potuta risolvere la vertenza Intecs, "in quanto i lavoratori ex Intecs sarebbero stati assorbiti dalla startup Forender24, resasi disponibile a partecipare al programma di recupero di quelle professionalità, giudicate dalla stessa Thales Alenia Space Italia idonee all'attività nel settore dell'aerospazio. Per la partecipazione al bando si è poi costituito un raggruppamento temporaneo di imprese - RTI - del settore dell'aerospazio traThales Alenia Space Italia, Telespazio e Leonardo, il quale raggruppamento è successivamente risultato vincitore della gara sulla Space Economy".

Nel suo ruolo di capofila del RTI, Thales Alenia Space aveva rimodulato il suo impegno riguardo al recupero dei ricercatori ex Intecs, coinvolgendo anche i partner Telespazio e Leonardo e dichiarando che avrebbe assorbito sulle proprie attività, attraverso la startup Forender24, 30 dei ricercatori, mentre la restante parte sarebbe stata recuperata sulle attività di Telespazio e Leonardo, sempre attraverso la stessa startup.

"Tutto pronto, dunque. Il bando assegnato, gli accordi presi da tempo, i colloqui ripetutamente sostenuti con successo dai lavoratori ex Intecs. Perché allora i ricercatori ex Intecs sono ancora oggi senza lavoro? Di fronte a un investimento di 10 milioni di soldi pubblici i lavoratori di questo territorio chiedono con determinazione che gli impegni vengano rispettati e che siano onorati esattamente nei termini in cui sono stati presi: modalità e numeri concordati".