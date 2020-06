Regione, si corre ai ripari: emendato il 'Cura Abruzzo 1' osservato dal Governo

Si è svolta nel pomeriggio la seduta congiunta della Prima (Bilancio, Affari generali e istituzionali) e della Terza Commissione regionale (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive) per discutere il progetto di legge 122/2020 d'iniziativa del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri teso a modificare la legge regionale numero 9 del 6 aprile scorso, il così detto 'Cura Abruzzo 1' a seguito delle osservazioni del Governo.

Stando al MEF, la legge presentava coperture finanziarie non puntualmente indicate, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio non quantificati, a fronte dei quali non era indicata la fonte di finanziamento; non solo, la Ragioneria generale dello Stato aveva messo nel mirino anche il provvedimento per la così detta 'pace legale'.

"Il 'Cura Abruzzo 1' ha avuto delle osservazioni da parte del Governo; si è avviata, dunque, la dovuta interlocuzione con l'esecutivo che ha reso necessario operare alcune modifiche di carattere normativo per permettere alla legge di spiegare gli effetti voluti dal legislatore sin dall'approvazione", il commento a margine dei lavori del presidente della Terza Commissione Emiliano Di Matteo (Lega). "In Commissione abbiamo concluso il lavoro: il dibattito con i commissari è stato abbastanza vivace, d'altra parte avevano il diritto e il dovere di proporre emendamenti. Così è andata. Credo che la legge, così come emendata e riformulata, possa superare le problematiche sollevate dal Governo, evitando l'impugnazione".

"Lo avevamo detto, sono stati costretti a correre ai ripari", l'affondo del capogruppo dem Silvio Paolucci. "Avevano approvato una norma che non aveva i piedi per camminare: da una parte, non c'erano le dovute coperture finanziarie; dall'altra, avevano proposto - in particolare sulla sanità - una serie di transazioni che non erano legittime. La battaglia ci ha dato ragione. Peccato che a pagare siano gli abruzzesi che trovano tanta velocità nella 'Giunta lenta' quando si tratta di aumentare lo stipendio di manager, direttori e dirigenti, e tanta lentezza quando si tratta di occuparsi dei problemi che li riguardano più da vicino, e oggetto purtroppo di impugnativa. Pensate soltanto che la 'pace legale' vale 170 milioni di euro, di cui 110 sarebbero andati a sottrazione del fondo sanitario per le prestazioni di cura dei cittadini, ma non coprono le risorse necessarie per far ripartire l'economia".

Dunque, Paolucci ha avvertito la maggioranza: "Ve lo diciamo sin da oggi: anche sul 'Cura Abruzzo 2' ci saranno dei rilievi sulla parte finanziaria delle coperture, correte subito ai ripari".