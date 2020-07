Abruzzo, Sangritana acquista due nuovi locomotori e annuncia 44 assunzioni

Si arricchisce di due nuovi locomotori diesel il parco rotabile della Sangritana Spa. La presentazione dei due mezzi si è svolta questa mattina nella stazione merci di contrada Saletti, nel Comune di Paglieta (Ch), alla presenza del presidente Marco Marsilio e dell'assessore Nicola Campitelli.

"Il settore del trasporto merci è fondamentale per ogni territorio - ha osservato Marsilio - In Italia su ferrovia viaggia solo il 5% delle merci ed è troppo poco, non è all'altezza di un Paese evoluto. Per questo motivo la Regione Abruzzo investe e investirà ancora in questo settore". I due nuovi locomotori della Sangritana entreranno in servizio sulle tratte meridionali da Melfi a Foggia e porteranno i prodotti industriali dell'area di Melfi sulla linea Adriatica".

"Abbiamo previsto anche i lavori per rendere più efficienti le piastre logistiche e le banchine - incalza il presidente Marsilio -. Crediamo che una politica corretta di interventi coordinati, anziché a macchia di leopardo, sia determinante e fondamentale perché aiuta a essere competitivi; in più - aggiunge - proseguono i lavori sulle aree della Val di Sangro, verso Castel di Sangro, e mi riferisco all'area di Saletti, dove abbiamo investito 10 milioni di euro. Quando saranno terminati i lavori, il tracciato ferroviario diventerà moderno e appetibile".

Il presidente Marsilio poi ha aggiunto: "in tempi di cassa integrazione, inoltre, Sangritana assume 44 nuovi lavoratori, a testimonianza della crescita della partecipata regionale che - ha concluso - ha il suo focus di prestigio nel movimentare merci su ferrovia".

I due locomotori sono costati 4,5 milioni di euro.