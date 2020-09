Covid-19, crollano i consumi: -116 miliardi in Italia, Abruzzo perde il 7.9%

Nessuna Regione italiana è stata risparmiata dalle conseguenze del Covid-19.

"Nell’anno in corso, perderemo oltre 116 miliardi di consumi e circa 9.5 punti di PIL", spiega il presidente di Confcommercio Abruzzo, Roberto Donatelli.

Ed alla luce dei dati diffusi dal Centro Studi di Confcommercio Nazionale, che determinano un calo di consumi nel settore del commercio abruzzese del 7.9% con una perdita in valore assoluto di 1.614 miliardi, "occorre con urgenza un piano di interventi senza precedenti - sottolinea Donatelli - che sappia ridare fiducia alle famiglie e sappia garantire adeguato sostegno alle imprese".

Senza un piano di aiuti straordinario, in questo autunno saranno migliaia le imprese costrette a chiudere, "specie quelle di piccole dimensioni: non ce lo possiamo permettere", ribadisce il Presidente di Confcommercio. "Il confronto con i dati del 2019 rende evidente lo stato di crisi in cui ci troviamo; per tornare a crescere, grazie anche ai fondi europei, servono provvedimenti più incisivi e rapidi nella loro applicazione. Il tempo non gioca a nostro favore ed i nodi fiscali e burocratici, che rallentano la crescita, devono ancora essere risolti".