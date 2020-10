Legge di Bilancio, Pezzopane (Pd): "4.6 miliardi per aree interne e montane"

"Buone notizie per montagna, aree interne e sud. Circa 4,6 miliardi sono destinati a un fondo di perequazione infrastrutturale nella legge di Bilancio. Le importanti risorse sono state incluse nelle tabelle della manovra e saranno a disposizione del Mezzogiorno, delle aree interne e delle aree di montagna non appena sarà approvata la legge sull'autonomia differenziata".

A darne notizia è la deputata del Pd Stefania Pezzopane.

Questo stanziamento - aggiunge Pezzopane - "sta dando concretezza al disegno di attutire fino ad azzerare le sperequazioni. Mettere a disposizione risorse per iniziare a colmare i gap infrastrutturali delle aree interne e delle zone montane significa dare seguito agli impegni che il governo, con il ministro Boccia in testa, si è assunto agli Stati Generali della Montagna a Roma e Roccaraso in Abruzzo. Un passaggio chiaro per costruire una equità territoriale e per superare ataviche diseguaglianze".

"Lavorerò sulla legge di bilancio - assicura la deputata dem - per rafforzare ulteriormente queste misure per le aree interne, montane del sud Italia. Approfitto di questa buona notizia per fare auguri di buon lavoro a Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, neoeletto Presidente Uncem in Abruzzo. Farà sicuramente un ottimo lavoro".