Coronavirus, in arrivo il bonus Inps di 1800 euro per i lavoratori più colpiti dalla crisi

È in arrivo il bonus di 1800 euro presente all'interno del decreto rilancio a favore dei lavoratori italiani più colpiti dalla crisi causata dal coronavirus.

Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi. Nello specifico, lavoratori stagionali, intermittenti e i lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali.

I beneficiari dell'indennizzo devono aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e non devono aver avuto accesso alle misure previste dal decreto Cura Italia. L'importo riconosciuto è di 600 euro al mese per il periodo di marzo, aprile e maggio: in totale la cifra è di 1800 euro.

L'Inps ha emesso una circolare al riguardo, dove vengono specificati sia le modalità di inoltro della domanda che le classi escluse o in conflitto con la richiesta.

La domanda per il bonus deve essere inviata online tramite il portale con identificativo Spid, il nuovo metodo di accesso elettronico ai servizi al cittadino.

Questo bonus è solo uno dei tanti che il governo ha stanziato per sostenere i cittadini colpiti dalle conseguenze economiche del Covid.

C'è, per esempio, anche quello per gli studenti meritevoli con nuclei familiari sotto un certo Isee.

Un altro ancora è quello per pc e tablet, che va da 200 euro fino a un massimo di 500 per l'acquisto di materiale elettronico. In questo caso il criterio per l'assegnazione sarà ad esaurimento. Ciascun voucher ha un valore massimo, appunto, di 500 euro.

Altro sostegno economico a disposizione è l’assegno unico per i figli, che prenderà il via a luglio 2021. Spetterà ai genitori con figli a carico dai 50 ai 250 euro per ogni figlio convivente sotto ai 21 anni.

Il bonus figli sostituirà l’insieme di misure analoghe che comprende gli attuali bonus bebè, bonus mamme, assegni familiari e altri sgravi fiscali.

Sul sito dell'Inps è stata creata una sezione apposita nominata "Covid-19: tutti i servizi dell’Inps”, da cui si accede direttamente alle misure, come i bonus, al servizio del cittadino.

Un altro sostegno alle famiglie è il bonus nido: si tratta di 3mila euro per le famiglie per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati e forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus prevede tre fasce di importi massimi concedibili, che vengono calcolati in base all'Isee della famiglia.