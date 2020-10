Asl1, niente tamponi agli operatori Cup e agli addetti alle pulizie. Uil: "Lavoratori precari dimenticati"

“Viviamo da sette anni e mezzo il mancato rinnovo del Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, e se nei prossimi giorni, non ci saranno novità verrà proclamato lo sciopero generale nazionale".

Lo scrivono, in una nota, Teresa Circi e Primo Cipriani della Uiltrasporti L'Aquila, che evidenziano come alle difficoltà connesse alla condizione di precarietà si aggiunge ora l'emergenza covid.

"Ci tocca lavorare, ovviamente da precari - sottolineano - senza le dovute tutele e precauzioni, che per fortuna, in altri comparti hanno preso o stanno prendendo. Parliamo della mancanza di test sierologici e tamponi per noi “invisibili” operatori Cup e addetti alle pulizie. Noi che, come altri lavoratori della sanità, mandiamo avanti la macchina amministrativa, burocratica e che ci occupiamo di pulizia e sanificazione. Adesso, con l’aumento dei casi soprattutto nelle strutture sanitarie di tutta la provincia, questa “dimenticanza” permane".

"Chi dovrebbe tutelarci anche in questo ambito, applica gli stessi schemi utilizzati per il contratto che non viene rinnovato, per una stabilità lavorativa che non è mai stata garantita, per una dignità del lavoratore che viene ogni giorno colpita. La nostra è una normalissima richiesta in tempi difficili per tutti: dobbiamo lavorare per contribuire e tenere in piedi la sanità pubblica e lo facciamo con abnegazione e spirito di sacrificio ogni giorno per garantire i servizi agli utenti, ai pazienti, alla cittadinanza tutta, ma vogliamo farlo in piena sicurezza per la nostra salute e soprattutto per quella degli altri".

"Spiace - concludono - dover constatare anche in questa occasione il totale disinteresse nei nostri confronti da parte di chi continua, purtroppo, a metterci nelle condizioni di lavoro peggiori sia a livello fisico che psicologico, in un susseguirsi di “scaricabarile” che non fa altro che confermare le nostre preoccupazioni giornaliere”.