Coronavirus, approvato il 'Decreto ristori': a bar e ristoranti indennizzi fino al 150-200% di quanto incassato a primavera. Gualtieri: "Arriveranno entro il 15 novembre". Estesa per 6 settimane la Cassa integrazione

Indennizzi fino a quattro volte tanto quanto incassato già in primavera a causa del calo del fatturato, con percentuali variabili a seconda del tipo di attività, che non potranno in ogni caso superare i 150mila euro.

E' quanto prevede il 'Decreto ristoriì approvato oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri.

Stando alle bozze diffuse in queste ore, il contributo potrebbe raggiungere il 400% di quanto ricevuto nei mesi passati per alcune categorie come discoteche, sale da ballo e night club; per altre categorie di imprese, come piscine, palestre, fiere, enti sportivi, terme, centri benessere il nuovo beneficio dovrebbe valere il 200% del contributo a fondo perduto avuto ad aprile. Stessa percentuale per stadi, cinema, parchi divertimento e sale bingo. Ancora da limare i contributi per bar e ristoranti che dovrebbero comunque oscillare tra il 150% e il 200% di quanto già incassato. Ristori al 150% sarebbero invece previsti per per alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna. Per tassisti e Ncc l'indennizzo sarebbe invece del 100%, cioè la stessa somma già ricevuta in primavera.

Le misure approvate prevedono, inoltre, l'estensione di sei settimane della cassa integrazione Covid, fino al 31 gennaio: le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e riguardano tutte le attività che hanno richiesto le 9 settimane aggiuntive previste nell'ultimo decreto agosto, ed è gratuita - cioè interamente a spese dello Stato - per le attività interessate direttamente dall'ultimo dpcm; inoltre, c'è lo stop alla seconda rata Imu e un nuovo credito d'imposta per gli affitti.

Non solo.

Il provvedimento introduce uno stop ai pignoramenti immobiliari fino a fine anno e stanzia poi 30 milioni di euro per consentire a medici di base e pediatri di eseguire "tamponi antigenici rapidi".

Sul fronte dei diritti dei consumatori si prevede che chi ha acquistato biglietti per spettacoli dal vivo avrà diritto a un voucher come rimborso dall'entrata in vigore del dl ristori fino al 31 gennaio 2021. In arrivo, inoltre, risorse per il mondo della cultura, con 100 milioni per incementare il fondo a sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria.

Nel decreto, ha poi aggiunto la ministra Nunzia Catalfo su Facebook, è prevista un'indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) nonchè gli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera. Si tratta di "quelle categorie a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici più grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti privi di ogni sostegno", ha spiegato Catalfo.

Gualtieri ha assicurato che gli aiuti previsti dal decreto che il governo si appresta ad approvare saranno "a fondo perduto" e arriveranno "in tempi record entro il 15 novembre".