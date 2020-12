Nasce la Camera di Commercio del Gran Sasso: oggi l'elezione del Presidente

Scrivevamo alla fine di giugno [qui] come la sentenza della Corte costituzionale, che aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio, fosse un ulteriore passo in avanti verso la fusione tra le Camere di Commercio di L'Aquila e Teramo, avversata duramente dall'Ente camerale teramano che, nell'ottobre scorso, in sede di consiglio camerale, all'unanimità aveva votato la delibera di revoca del provvedimento di fusione risalente al 2016.

Una decisione motivata, tra le altre cose, dal "quadro normativo poco chiaro": un riferimento diretto al giudizio che era appunto pendente, in Corte Costituzionale, rispetto all'intero impianto delle riforma che ha previsto il taglio delle Camere italiane da 105 a 60. La sentenza della Consulta aveva fatto finalmente chiarezza, dando il via libera, di fatto, agli accorpamenti e, tra gli altri, a quello tra L'Aquila e Teramo, considerato pure che la fusione era stata portata a termine su base volontaria e sancita, per di più, da un decreto ministeriale del 2017, firmato dall'allora ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda.

Ebbene, col Decreto Agosto erano stati dettati anche i tempi dell'accorpamento. All'articolo 61 del provvedimento, infatti, si leggeva che "al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento".

Insomma, entro 60 giorni il processo di fusione doveva essere completato, pena la nomina di un commissario straordinario con la decadenza degli organi camerali. La data fissata era il 14 ottobre.

Ci sono stati dei ritardi, dovuti all'emergenza covid, ma il giorno è arrivato: oggi alle 15, su piattaforma digitale, verrà eletto il presidente della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia che, sarà, dunque, immeditamente operativa.

I 28 componenti del nuovo consiglio camerale saranno chiamati a scegliere tra Antonella Ballone, già vicepresidente dell'ente camerale teramano, e Gloriano Lanciotti, direttore Cna ed ex presidente della Camera di commercio di Teramo.

Si sono dovute trovare delle misure compensative per vincere le resistenze nel teramano, se è vero che la Camera di Commercio di Teramo aveva puntato i piedi per evitare il rischio 'fagocitamento'; dunque, la presidenza - come stabilito dalla delibera di fusione - andrà a Teramo, con la sede legale individuata, invece, all'Aquila.

Per l'elezione al primo turno, i candidati alla presidenza dovranno ottenere almeno 19 voti sui 28 totali; dal terzo turno, se non verrà raggiunta la maggioranza assoluta, sarà sufficiente il 50% delle preferenze più una. Entro 15 giorni dall'elezione del presidente, come da statuto, si procederà alla nomina della giunta, formata da 5 membri più il presidente, in rappresentanza delle diverse associazioni di categoria.

La nuova Camera del Gran Sasso d'Italia sarà un ente con un territorio che abbraccia 155 comuni per un totale di 618mila abitanti e 79.474 imprese iscritte, che producono circa 9 miliardi di valore aggiunto e 1,7 miliardi di export. Il patrimonio complessivo ammonta a circa 24 milioni.