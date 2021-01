Camera di Commercio del Gran Sasso, Frattale eletto vicepresidente

Si è completata la governance della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia, nata dalla fusione degli Enti camerali di L'Aquila e Teramo.

Come previsto, a margine della prima seduta di giunta presieduta dalla presidente Antonella Ballone, Gianni Frattale è stato eletto vicepresidente: l'imprenditore edile aquilano ha ottenuto 4 voti su 6.

Frattale, già presidente per due mandati dell'Ance dell'Aquila, negli anni della ricostruzione, consigliere della Camera di commercio e presidente dell'Albo gestori ambientali regionale, ha posto l'accento sull'unità tra territori: "L'Aquila e Teramo hanno un futuro di sviluppo se ragioneranno come unica realtà economica, altrimenti saranno deboli e vulnerabili. Persino l'egoismo territoriale, se non si vuol credere alla forza propulsiva dell'unione, dovrebbe far superare i vecchi attriti, in nome di una migliore capacità di affrontare le sfide globali, appesantite dal disastro Covid. Non difendiamo i campanili», ha concluso, «ma saliamoci sopra per guardare più lontano".

"Il completamento degli organi dell'esecutivo darà inizio, nell'ambito dei propri fini istituzionali, al rilancio e allo sviluppo del nostro territorio", le parole della presidente Ballone.