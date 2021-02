CCIAA Gran Sasso d'Italia: presentato il 4° annuario dei Servizi avanzati

Stamane si è tenuta la presentazione del 4° Annuario dei Servizi Avanzati presso la sede aquilana della CCIAA del Gran Sasso d'Italia.

L’Annuario, sulla traccia dei lavori svolti negli anni dall’Area Studi e Ricerche “Cresa” dell’Azienda speciale camerale “Agenzia per lo Sviluppo”, è un elenco ragionato delle aziende abruzzesi che offrono servizi di interesse strategico per il mondo imprenditoriale.

La banca dati così costituita viene messa a disposizione gratuitamente quale strumento di lavoro con l’obiettivo di fare da facilitatore fra la domanda e l’offerta di lavoro garantendo trasparenza e qualità.

La presentazione è stata anche l’occasione per tracciare le linee programmatiche d’intervento da parte del Presidente della CCIAA del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, che, nel ringraziare l’Azienda per il lavoro svolto, ha ribadito che l’Ente camerale “deve accompagnare lo sviluppo delle aziende nelle sfide future che ci attendono, in particolare informatizzazione, robotica, sistemi di pagamento ed innovazioni turistiche. L’Azienda speciale farà la sua parte, come sempre, nel supportare il sistema camerale ed il mondo imprenditoriale in questo cammino.”

Il Presidente Ballone ha espresso il proprio ringraziamento sia al neo Presidente dell’Azienda, Mara Quaianni, che al CdA uscente, nella persona dell’Ing. Maurizio Ardingo, Presidente dell’Agenzia negli ultimi due anni. “Lascio dopo due anni di Presidenza – dichiara l’Ing. Ardingo – sono soddisfatto del lavoro svolto: ringrazio il Direttore ed il personale aziendale per la collaborazione prestata. L’Azienda può esprimere grandi potenzialità, come dimostrato in questo biennio. Sono certo che la nuova governance vorrà proseguire la strada tracciata.”

“Con piacere ed orgoglio oggi rappresento l’Agenzia per lo Sviluppo, azienda speciale camerale, in qualità di Presidente – ha aggiunto Mara Quaianni - essendo stata per anni all’interno del Consiglio aziendale rivestendo la carica di Vice. L’Azienda è un organismo di supporto alla Camera e all’intero sistema camerale ed imprenditoriale che la Camera rappresenta. Lavorerò per il rilancio del territorio e sono sicura che l’Azienda saprà supportarmi. Desidero ringraziare il Presidente Ardingo ed il Dr. Del Corvo, con cui ho condiviso gli ultimi cinque anni di lavoro in CdA, per il contributo apportato all’Azienda speciale. Un ringraziamento anche ai dipendenti dell’Area Studi e Ricerche “CRESA” che svolgono un’intensa attività di raccolta dati ed informazione al territorio”.