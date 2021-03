Cura Abruzzo 1, D'Incecco (Lega): "Pagamenti per 2304 aziende"

“La Regione Abruzzo ha disposto il pagamento per le 2304 aziende che hanno risposto al bando denominato Cura Abruzzo 1 ovvero un contributo a fondo perduto fino a 5000 euro e per il 40% dell'importo per l'acquisto di beni durevoli per un totale di 5 milioni e 900mila euro. La misura è stata fortemente voluta dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier per la quale erano stati stanziati in prima battuta 6milioni di euro“.

Così in una nota il capogruppo Lega Salvini Premier, Vincenzo D'Incecco.

Sono state oltre 5800 aziende a rispondere al bando e, grazie al rifinanziamento fatto ad ottobre, è stata avviata la seconda fase di istruttoria con l'obiettivo di liquidare tutte le richieste .

L’opposizione in Consiglio regionale ha più volte denunciato i ritardi nell’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal Cura Abruzzo 1. Lo scorso gennaio risultava impegnato meno della metà di quanto promesso: 35.012.000 milioni di euro (fra questi i famosi 5 milioni per le famiglie) a fronte dei 58.039.741 annunciati.