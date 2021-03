Abruzzo, Inps: "Ore di cassa integrazione passate da 4,5 a 61,5 milioni"

L'Abruzzo è passato dai 4,5 milioni di ore autorizzate di cassa integrazione del 2019 ai 61,5 milioni di ore autorizzate nel 2020: il dato è emerso durante la presentazione del Rendiconto sociale 2019 e Focus 2020 dalla Direzione e dal Comitato regionale INPS.

Dopo i saluti del Prefetto dell'Aquila, del Presidente del Consiglio regionale Abruzzo, dell'Assessore regionale al Lavoro e del Sindaco dell'Aquila, il Direttore regionale INPS Abruzzo, Luciano Busacca, ha dato il via ai lavori illustrando i dati e le attività del 2019 anche come punto di partenza per il confronto con i dati del 2020, che hanno pesantemente risentito della crisi causata dalla pandemia.