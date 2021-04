L’Aquila, il 9 aprile sciopero dei lavoratori del contact center Inps

Venerdì 9 aprile i lavoratori del Contact Center Inps della sede dell’Aquila di Comdata incroceranno le braccia. Al centro dello sciopero, promosso dalle la tutela della qualità del servizio e la garanzia dell’applicazione della clausola sociale di salvaguardia di tutti gli attuali occupati.

“Il motivo dello sciopero - si legge in una nota firmata da Venanzio Cretarola e Francesca Fantasia, rispettivamente segretario regionale e segretaria provinciale Ugl telecomunicazioni - è il grave ritardo delle attività amministrative e gestionali propedeutiche all’attivazione ex novo di una impresa di oltre 3.000 addetti e 12 sedi operative a livello nazionale indispensabili per il pieno rispetto della legge del 2019 che prevede l’affidamento diretto del Contact Center a partire dal 1 dicembre 2021 a SISPI spa, una società interamente partecipata dalla stessa Inps”.

“Si tratta - spiegano i sindacalisti - dell’attivazione della trasformazione della attuale piccolissima struttura in una grande impresa con oltre 3.000 addetti e 12 sedi operative a livello nazionale”.

“Lo sciopero ha inoltre lo scopo - aggiungono Cretarola e Fantasia - di ottenere informazioni complete sul numero degli attuali addetti e di fare chiarezza sulla procedura di assorbimento di tutti i lavoratori da anni impegnati nel servizio (di cui 560 a L’Aquila) da parte della società partecipata, chiarendo da subito che tutti gli attuali addetti hanno diritto all’applicazione della clausola sociale che prevede la piena continuità occupazionale. Siamo preoccupati dalla risposta di Inps che ha addirittura dichiarato di non conoscere il numero degli attuali operatori del servizio. Informazione invece nota all’azienda che ce lo ha comunicato in due occasioni”.

“I lavoratori effettueranno dunque un primo sciopero di un’ora venerdì 9 aprile 2021 con due obiettivi: tutela della qualità del servizio pubblico nazionale, correggendo l’attuale organizzazione del lavoro di Comdata puntata esclusivamente sulla quantità e non sul contenuto dei contatti con la cittadinanza; garanzia dell’applicazione della clausola sociale di salvaguardia di tutti gli attuali occupati nel Contact Center Inps”.