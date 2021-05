Governo approva 'Decreto Sostegni bis' da 40 miliardi: ecco le misure previste

Contiene 77 articoli il decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri, riunitosi all'ora di pranzo.

Tra le novità del provvedimento da 40 miliardi, una misura anti-licenziamenti. La novità, voluta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, riguarderebbe le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno. In questo caso, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che usano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizione che non licenzino, riferiscono fonti di governo.

Di seguito, le principali misure previste:

FONDO PERDUTO: ACCONTO AUTOMATICO E SALDO AFINE ANNO

Aiuti a fondo perduto in due fasi:

• Replica automatica dei bonifici di marzo e aprile conpossibilità di integrarli con le perdite dei primi 3 mesi del 2021

• Saldo a fine anno calcolato sui dati di bilanci e dichiarazioni redditi

SCADENZE: RINVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI AUTONOMI

Rinvio al 20 agosto del pagamento dei contributi per oltre 3 milioni di artigiani e commercianti

BONUS AFFITTI, TARI E TAGLIO ALLE BOLLETTE

• Credito di imposta del 60% per gli affitti commerciali e quelli di azienda

• Fondo di 600 milioni ai Comuni per ridurre la Tari

• Taglio delle bollette elettriche di un altro mese

CONTRATTO ESPANSIONE ANCHE PER LE MEDIE IMPRESE

• Esteso alle imprese con almeno 100 dipendenti il contratto di espansione che consente il prepensionamento dei dipendenti fino a 5 anni dalla maturazioni dei requisiti per la pensione

NUOVO STOP CARTELLE ESATTORIALI FINO AL 30 GIUGNO

Stop per altri due mesi per le cartelle esattoriali fino al 30 giugno. Resteranno validi, però, gli eventuali provvedimenti adottati o gli adempimenti svolti dall’Agenzia della Riscossione tra il 1° maggio e l’entrata in vigore del decreto. Confermato lo slittamento della plastic tax al 1° gennaio 2022

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’

Le aziende con un calo di fatturato del 30% possono stipulare un contratto di solidarietà che porta la retribuzione al 70% con l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali

DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021,nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile

SANITA'

500 milioni per recuperare delle visite e dei ricoveri saltati a causa dell’emergenza Covid e l’assunzione di psicologi di base, uno ogni 100 mila abitanti

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

• Fino al 31 ottobre 2021 è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione;

• Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 % dei contributi previdenziali fino a 6.000 euro su base annua

REDDITO DI EMERGENZA

Per le famiglie in difficoltà altri 4 mesi di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

BONUS STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

Bonus stagionali, turismo e spettacolo una tantum da 1.600 euro, mentre per i collaboratori sportivi i nuovi ristori vanno da 540 a 1600. Per i lavoratori agricoli gli indennizzi ammontano a 800 euro

MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

500 milioni ai Comuni per per l’attivazione di nuovi bandi per l’assegnazione di bonus per i canoni di locazione e per i beni di prima necessità, destinati alle famiglie con bassi redditi

INCREMENTO RISORSE SOSTEGNO COMUNI VOCAZIONE MONTANA

Fondo di 100 milioni di euro per l’anno2021,da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogato in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO, DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NELLE CITTÀ D’ARTE E BONUS ALBERGHI

• Incremento di 150 milioni di euro del fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator

• Fondo di 50 milioni di euro per il 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte

FONDO DI LIQUIDITÀ PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

La dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

• Incremento fondo di ulteriori 450 milioni di euro per il 2021 per consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti

• Istituzione fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno2021 per consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea e realizzare un raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EQUILIBRIO DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

È istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dota- zionedi500 milioni di euro in favore degli enti locali e destinato alla riduzione del disavanzo

PROROGA DI TERMINI CONCERNENTI RENDICONTI E BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:

• il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020

• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Fondo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco

PIANO NAZIONALE PER LE SCUOLE DEI MESTIERI

Istituzione fondo di 20 milioni di euro per il 2021 denominato “Scuole dei mestieri” per favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti

SCUOLA, CONCORSI PER MATERIE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

• Concorso accelerato per immettere a ruolo circa 3 mila insegnanti delle materie scientifiche e tecnologiche (Stem)

• Stanziamento complessivo da 470 milioni per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico a settembre

MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI E DEL SISTEMA DELLAFORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA

Fondo con dotazione pari a 50 milioni per favorire l’attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento

MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

Per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori

MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

• Nuova agevolazione in favore dei giovani per l’acquisto della prima casa diretta a favorire l’autonomia abitativa dei giovani esentandoli dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in fase di acquisto della prima casa.

• L’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della norma e il 31 dicembre 2022

MISURE PER LA CULTURA

Incremento per l’anno 2021 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale dei due Fondi per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.