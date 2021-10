Educazione finanziaria, al via le iniziative della Banca d'Italia

L’Italia è agli ultimi posti delle classifiche europee quanto a conoscenza delle materie economiche e finanziarie.

Per tentare di colmare questo gap, la Banca d'Italia organizza, da anni, iniziative e progetti di educazione rivolti soprattutto alle scuole ma che coinvolgono anche gli adulti, con i quali intende trasmettere competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia.

Il programma degli incontri e degli appuntamenti che riguarda l'Abruzzo è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dal capo della filiale dell’Aquila, Dealma Fronzi, da Alessandro Tosoni, della divisione Analisi e ricerca economica territoriale, e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Antonella Tozza.

Saper gestire il proprio bilancio, scegliere il conto corrente più conveniente e la tipologia di mutuo più favorevole per comprare una casa e investire bene i propri risparmi per garantirsi una pensione adeguata, sono competenze di base importanti, come saper navigare su Internet o guidare un’automobile. Decisioni finanziarie inappropriate – come un indebitamento eccessivo rispetto al reddito o investimenti in strumenti troppo rischiosi – possono dare luogo a situazioni di tensione finanziaria per una persona, causando un abbassamento della qualità della vita.

La Banca d’Italia svolge le attività di educazione finanziaria nei confronti dei giovani, attraverso le scuole, e degli adulti. Alcune attività sono offerte on line; altre, grazie alla presenza delle Filiali dell’Istituto nel territorio, sono svolte in moltissime città italiane.

A livello locale sono disponibili ulteriori iniziative di educazione finanziaria, che riflettono le specifiche esigenze dei territori.

Il progetto di Educazione finanziaria nelle scuole nasce dalla collaborazione avviata nel 2007 tra la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e mira a contribuire all’accrescimento della cultura finanziaria delle giovani generazioni.

Il progetto si rivolge a tutti gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado. Gli esperti della Banca d’Italia tengono annualmente seminari formativi dedicati ai docenti, che successivamente possono affrontare i temi economici e finanziari nelle loro classi, integrando i temi trattati negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui anche l’educazione civica, avvalendosi dell’ampio materiale didattico e informativo messo a disposizione.

Per il corrente anno scolastico i corsi per i docenti saranno attivati tra il prossimo mese di novembre 2021 e il mese di gennaio 2022. Come sempre, per la diffusione di tutte le iniziative con le scuole in Abruzzo, la Banca d’Italia si avvale della preziosa collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale.All’attività svolta nei confronti dei docenti, si sono via via affiancate altre iniziative che hanno visto la partecipazione diretta degli studenti.

Dall’anno scolastico 2017/18, la Banca d’Italia offre agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado numerosi Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) per una formazione sulle sue principali funzioni istituzionali.

Quest’anno saranno realizzati sul territorio regionale 11 PCTO per i quali proprio in questi giorni le scuole stanno presentando le loro domande. A queste iniziative, che saranno svolte tra dicembre 2021 e aprile 2022 parteciperanno complessivamente circa 100 studenti selezionati dagli Istituti scolastici partecipanti.

Agli studenti è dedicata anche la Global Money Week, un’iniziativa internazionale organizzata dall’OCSE e dedicata ai giovani a partire dall’età prescolare per sensibilizzarli sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità. La Banca d’Italia partecipa alla Global Money Week dal 2015 con giochi educativi e incontri per ragazzi e ragazze. Si tratta di un’iniziativa che sarà realizzata a marzo 2022.

Il Premio Inventiamo una banconota è un concorso a premi su temi legati al denaro e al risparmio che persegue l’obiettivo di contribuire a innalzare il livello di cultura finanziaria dei giovani attraverso una conoscenza più diretta di una delle specifiche funzioni della Banca d’Italia, quella appunto della fabbricazione delle banconote. Studenti e studentesse sono invitati, con la guida degli insegnanti, a realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” a partire da un tema generale e da alcuni spunti specifici. Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche e una targa ricordo.

Agli studenti è rivolto anche l’evento Generation €uro Students’ Award, una competizione a premi promossa dalla Bce e da alcune banche centrali dell’Eurozona, tra cui la Banca d’Italia, in materia di politica monetaria. L’iniziativa è incentrata sulla simulazione di decisioni di politica monetaria del Consiglio Direttivo della Bce e prenderà avvio nel corrente mese di ottobre.

Nell’ambito della collaborazione tra la filiale regionale dell’Aquila e le Università presenti sul territorio, negli ultimi anni sono state anche realizzate alcune specificheiniziative di educazione finanziaria per gli studenti universitari, in particolare sui temi della supervisione bancaria. Quest’anno si prevede di progettare ulteriori occasioni di incontro, orientativamente nel corso del 2022, sui temi della moneta e dei pagamenti, con approfondimenti sulla storia, le regole, la digitalizzazione e le forme di tutela.

Per quanto riguarda le iniziative destinate agli adulti, da anni la Banca d’Italia è impegnata nella diffusione della cultura finanziaria attraverso i CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti). L’obiettivo di questo progetto è quello di aiutare le persone adulte, anche le più fragili, ad essere protagoniste delle proprie scelte finanziarie e capaci di avere piena consapevolezza di cittadinanza e di

conoscenza dei propri diritti.

I corsi dedicati ai docenti dei CPIA si svolgeranno orientativamente tra gennaio e maggio 2022.

Con il progetto ‘Le donne contano’ si propone un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne che, secondo le statistiche, hanno conoscenze finanziarie più basse degli uomini e risultano particolarmente vulnerabili e meno resilienti a shock economici. Il progetto è il risultato di un’attività consolidata della Banca d’Italia che nel tempo ha sperimentato numerosi programmi rivolti alle donne con il supporto di importanti associazioni a copertura nazionale e attive a livello locale. Rientrano in questo progetto anche eventuali collaborazioni che le filiali dell’Istituto promuovono presso associazioni attive nel sostegno alle donne (ad esempio Centri antiviolenza, Caritas, ecc.). In particolare, nel corrente mese di ottobre sarà completato un progetto di formazione realizzato in collaborazione con Soroptimist International; sarà inoltre avviata una collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato per lo sviluppo di ulteriori iniziative sempre dedicate alle donne con difficoltà economiche.

La Banca d’Italia offre inoltre proposte formative che mirano a rafforzare le competenze finanziarie di imprenditori e imprenditrici a capo di piccole aziende e ad accrescere le loro capacità di dialogare con gli intermediari finanziari. I temi trattati nell’ambito del progetto, che sarà realizzato orientativamente nel primo semestre del 2022, riguardano la finanza della piccola impresa, l’accesso al credito, la gestione delle difficoltà finanziarie, la Centrale dei rischi e gli strumenti di tutela del cliente.

Tra le campagne di sensibilizzazione, la Banca d’Italia partecipa attivamente al mese dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa istituita a livello nazionale dalComitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Durante il mese di ottobre vengono promosse numerose attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. La Banca d’Italia, membro del Comitato, partecipa attivamente con iniziative per giovani e adulti. Molte di queste iniziative, che sono state pubblicizzate presso le scuole grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, coinvolgeranno i bambini delle primarie e gli studenti delle secondarie con giochi interattivi on line sui temi della moneta e degli strumenti di pagamento. Altri incontri avranno invece come target finale le donne svantaggiate e i piccoli imprenditori.

Il calendario con tutte le iniziative del Mese dell’Educazione Finanziaria, non solo quelle della Banca d’Italia, e le modalità per partecipare ai singoli eventi sono disponibili sul sito del Comitato: http://www.quellocheconta.gov.it/it/.

Nel portale per l’educazione finanziaria della Banca d’Italia ‘L’Economia per tutti (https://economiapertutti.bancaditalia.it/) si possono trovare maggiori dettagli, aggiornamenti, materiali e programmi delle attività di educazione finanziaria dell’Istituto.

Le notizie e gli approfondimenti, i video educativi e di intrattenimento, le interviste, i calcolatori, i giochi e i quiz presenti nel sito sono stati pensati proprio per raggiungere tanti tipi diversi di visitatori.